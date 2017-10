Comprobar cupón de la ONCE del domingo 1 de octubre en el Sueldazo Consulta los números premiados de los sorteos y juegos de la ONCE del domingo 1 de octubre de 2017 LP.ES Lunes, 2 octubre 2017, 07:56

Consulta los resultados de la ONCE del domingo 1 de octubre de 2017 aquí, unos instantes después de los sorteos. Los números premiados en el SuperONCE han sido: 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 25, 31, 33, 38, 46, 48, 49, 62, 67, 75, 79. El resultado del Triplex de la ONCE ha sido 037. La primera extracción del Sueldazo de la ONCE ha sido: 02083 (serie 48). El resto de las extracciones han sido: 94208 (serie 40), 60112 (serie 9), 01984 (serie 51) y 24988 (serie 31).

También puedes consultar ya los sorteos anteriores de Loterías y Apuestas del Estado (LAE): Primitiva, Gordo de la Primitiva, Euromillones, Bonoloto, Lotería Nacional y el resto de sorteos.

Sueldazo del fin de semana

Ahora los sábados y domingos podrás ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado para todo lo que quieras, y además, 4 segundos premios de 4 sueldazos de 2.000 € al mes durante 10 años.

El cupón ganador del primer premio del SUELDAZO del fin de semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.