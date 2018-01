Cuidado con las averías de tu coche en invierno, pueden costarte muy caro Los automóviles también son vulnerables a las bajas temperaturas típicas de esta época del año LAS PROVINCIAS Lunes, 1 enero 2018, 13:31

El invierno ha comenzado y ya no hay quien se libre de ponerse abrigos, gorros, guantes y bufandas para entrar en calor. El frío no solo afecta a las personas. Los coches también son vulnerables a las bajas temperaturas típicas de esta época del año. Las heladas y el constante descenso del mercurio pueden perjudicar gravemente al correcto funcionamiento del vehículo y terminar por romperlo. Autingo ha hecho una recopilación de las averías más comunes del coche en invierno y su coste:

Fallos en la batería: ésta quizás sea una de las averías que más se detectan en esta época del año, ya que es uno de los elementos más vulnerables a las bajas temperaturas. Afecta sobre todo a aquellas que llevan ya varios años instaladas y que con el frío tienden a descargarse y pierden capacidad de recuperación, siendo imposible arrancar el coche. Si la batería lleva mucho tiempo instalada, lo más recomendable es sustituirla por una nueva. El coste de esta intervención ronda de media los 230 euros.

Problemas en el motor: Con el frío, se recomienda calentar el motor al ralentí. Esto se debe a que cada mañana al arrancar el coche, hay que esperar unos minutos para que el motor y los fluidos principales del vehículo (aceite, líquido de dirección, frenos…) alcancen un mínimo de temperatura. Si esto no se hace así, no se consigue la lubricación necesaria y se puede llegar a dañar todas las piezas móviles del motor. Depende del alcance de los daños el coste puede ser desde 1.000 euros hasta los 1.500 euros por gripar el motor, o en el peor de los casos dejándolo inservible.

Líquido refrigerante en mal estado: es importante comprobar el estado del líquido refrigerante. Aunque una de las propiedades de éste es que es anticongelante hasta determinadas temperaturas, con el uso y el paso del tiempo va perdiendo propiedades. En caso de que éste se haya deteriorado es importante cambiarlo, si no puede no llegar a cumplir con su cometido de refrigerar el motor o en el peor de los casos llegar a congelarse. Un cambio a tiempo de este líquido cuesta unos 70 euros, según el vehículo. Si lo dejamos pasar y no lo cambiamos podemos ocasionar sobrecalentamiento del motor y ocasionar rotura de la culata llegando a costar hasta los 3.000 euros.

Otros líquidos deteriorados: el aceite, el líquido de dirección o de frenos son fluidos vitales para el correcto funcionamiento del vehículo. Estos tienen que estar en perfecto estado y el coste de cambiarlos sale de media unos 49 euros.

Mal funcionamiento del sistema de calefacción: durante el resto del año no hemos usado la calefacción en el coche, por lo que es normal que cuando llega el frío y nos disponemos hacer uso de él, éste no funcione correctamente. Esto puede deberse a que el radiador de la calefacción esté obstruido por culpa de los residuos sólidos que flotan en el circuito del refrigerante. En este caso es necesario hacer limpieza y carga del circuito y el coste de esta intervención es de unos 150 euros.

Rotura de las gomas del limpiaparabrisas: el uso realizado durante todo el año produce un desgaste en las gomas de los limpiaparabrisas. Además, con las heladas del invierno, éstas pueden congelarse, quedándose pegadas al parabrisas y llegando a romperse al tratar de despegarlas o poner el sistema en funcionamiento. Sustituir las gomas a tiempo tiene un coste de 36 euros. Pero si lo dejamos pasar y ocasionamos que se rompa el limpiaparabrisas esto puede causar la anulación de éstos y su coste de sustitución ronda la media de 50 euros.

Otros problemas: es aconsejable revisar el correcto funcionamiento de la luneta trasera térmica para poder ver en todo momento lo que sucede por detrás y que el cristal no se empañe. También es muy importante comprobar el estado de los neumáticos. En invierno y ante la presencia de hielo en la calzada, los neumáticos en mal estado aumentan las probabilidades de hacer aquaplaning y sufrir un accidente.