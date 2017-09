¿Cuántos kilómetros puedes hacer en reserva sin quedarte 'tirado'? La reserva es un método de aviso que varía en cada vehículo. / Paul Fleet/ Averigua el recorrido que podrías realizar bajo mínimos según tu modelo de coche TAMARA VILLENA Valencia Miércoles, 13 septiembre 2017, 18:55

Parece una tontería pero lo cierto es que es un problema bastante común: vas por la carretera y de repente se enciende la luz que indica que estás en reserva. En el mejor de los casos, te pilla en una zona conocida y sabes dónde acudir a reponer el depósito o estás cerca de una gasolinera para cargar combustible. Pero en otras ocasiones -quizás más de las que nos gustaría- nos encontramos ante la terrorífica situación de no saber dónde acudir para echar gasolina, ni cuántos kilómetros tendremos que recorrer hasta dar con una estación de servicio: ¿llegaré o me quedaré 'tirado' en medio de la nada?

Lo ideal para evitar este tipo de situaciones es tratar de no apurar tanto el depósito como para quedarnos a cero, pero en ocasiones como viajes largos o en las que simplemente no hemos calculado bien nuestras reservas, es habitual que nos quedemos con el combustible al mínimo. Por ello, es importante tener claro cuántos kilómetros podemos recorrer en reserva para no quedarnos del todo 'colgados' y que no cunda el pánico.

Intenta reponer el depósito antes de llegar a reserva. / Álex Domínguez

El concepto de 'reserva' está planteado para ofrecernos una garantía adicional que evite que nuestro coche se quede del todo sin combustible y se detenga por completo, de manera que podamos tener un margen de tiempo para llegar a la próxima gasolinera. Pero no deberías apurar hasta llegar a este punto porque el nerviosismo que puede generar es contraproducente para una conducción segura, además que puede llegar a ocasionarnos una multa si nos detenemos en el arcén de una carretera por falta de combustible: detenernos en el arcén solo está permitido en caso de avería o accidente.

Es importante tener en cuenta que este depósito de reserva no está físicamente separado del depósito habitual y que el número de kilómetros que indica el ordenador de a bordo -en el caso de tenerlo- dependerá de las condiciones de circulación previas y posteriores a llegar a la reserva.

Para hacer frente a estas dudas, el portal Yourmechanic ha publicado una práctica lista con las estimaciones aproximadas de los kilómetros que podrías recorrer según tu modelo de coche, en base a los vehículos más populares y comunes entre la población: