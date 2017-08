CRÓNICAS DEL NO VERANO: Manifiesto de un inmigrante El debate sobre la inmigración se agudiza en Dinamarca, donde muchos la ven como una amenaza. Sólo con respeto mutuo crearemos una sociedad diversa y plural Jueves, 24 agosto 2017, 02:10

El pasado mes de marzo un vídeo se hacía viral por internet. Catapultado por el éxito en las redes sociales, conseguía rápidamente esparcirse como la pólvora, alcanzando en apenas un día varios millones de reproducciones en Facebook. Quizás este hecho no me habría llamado la atención si no fuese porque la campaña viral se había iniciado en Dinamarca y el vídeo estaba rodado en danés. «Tú no eres danés», es el contundente mensaje con que el entrevistador se dirige a los cuatro niños participantes. Los pequeños, confundidos, intentan defenderse como pueden, explicando por qué ellos sí que se sienten daneses. La campaña viral 'JegErDansk' (Yo soy danés) había cumplido su objetivo de poner una vez más sobre la mesa el debate identitario en el país.

La polémica surgía un mes antes, cuando la mayoría del Parlamento aceptaba una propuesta en la que mostraba su preocupación por la existencia de zonas en Dinamarca donde el porcentaje de inmigrantes y descendientes de países no occidentales superaba el 50%. La institución nacional más importante excluía así del término danés a cualquier persona que tuviese ascendencia no occidental, incluso a aquellos que habían nacido y crecido en el país. «Tener pasaporte no significa ser danés», defendía el parlamentario Martin Henriksen, diputado del grupo nacionalista Dansk Folkeparti. Este partido, con mayoría en la Cámara, defiende que la inmigración musulmana debería ser lo más cercana a cero, restringiendo para ello al máximo las concesiones de asilo político. Todo esto, con la todavía latente crisis migratoria y humanitaria en la que se encuentra sumida Europa.

Este debate no es exclusivo de Dinamarca. El auge de sentimientos segregacionistas de este tipo son, por desgracia, una realidad en muchos países europeos. Sin embargo, aquí el tema ha llegado a convertirse en uno de los principales puntos de disputa política. Los buenos resultados de los grupos nacionalistas en las pasadas elecciones generales son una evidencia. Muchos han empezado a identificar la inmigración como una amenaza para la sociedad en la que viven, criminalizando a personas por el simple hecho de ser diferentes, sin tener en cuenta que llevan toda su vida compartiendo el mismo entorno.

Ya va siendo hora de aceptar que no hay nada negativo comprendido en el término inmigrante

Mensajes de división

Veo con preocupación cómo, a pesar del incremento de la inmigración, las instituciones públicas siguen impulsando políticas y mensajes de división en vez de volcar todos sus esfuerzos en integrar a las personas de origen extranjero. Son precisamente estas las que más necesitan de su apoyo para poder conocer cuáles son las posibilidades que se les abren y sus derechos como ciudadanos. Muchos de los que han conseguido un permiso de residencia provienen de países en conflicto con instituciones fallidas. Puedo entender que en estas circunstancias no sea sencillo comprender un sistema de la complejidad del danés, y más cuando todos los documentos oficiales están escritos en otra lengua.

Desatender la importancia que las políticas de integración juegan en este conflicto lleva implícito un mensaje que favorece la discriminación. Las consecuencias a largo plazo no pueden ser más evidentes. Cuando una parte de la ciudadanía se siente vulnerada, en especial en el caso de tratarse de miembros de una minoría racial, se fomenta un clima de radicalización y violencia. La escalada de violencia en Copenhague durante estos meses es un claro ejemplo de ello; en lo que llevamos de verano se han producido más de una veintena de tiroteos entre bandas rivales, la mayoría de ellas formadas por personas de ascendencia árabe. Estas bandas, ya conocidas por la Policía y la prensa local, se disputan territorios de la ciudad en los que poder ejercer el control del tráfico de drogas.

Que palabras como respeto o inclusión estén constantemente en el vocabulario de la clase política es el primer paso si se quiere conseguir minimizar los efectos de la exclusión social, poner todos los medios económicos y humanos necesarios para favorecer la integración es la solución. Dinamarca es un país que ha apostado claramente por los servicios públicos como motor social del país, cuenta posiblemente con uno de los estados del bienestar más modernos y desarrollados. Es por tanto imprescindible que todos sus ciudadanos, incluidos los extranjeros, cuenten con las herramientas necesarias para sacarle el máximo provecho. Al fin y al cabo, independientemente de su procedencia, la gente solo quiere tener una casa, un trabajo y un entorno social positivo en el que poder desarrollarse. Y en este país se dan las condiciones para que todos sus ciudadanos tengan acceso a todo ello, lo que falta es un interés real en que ocurra.

Creo que ya va siendo hora de aceptar que muchos somos o hemos sido inmigrantes y que no hay ningún aspecto negativo comprendido en este término. He vivido en primera persona las barreras que se levantan cuando eres extranjero y experimentado el trabajo que lleva ir derribándolas una a una. No queremos sentirnos vulnerables cuando escuchamos hablar a la clase política. No queremos tampoco que se nos catalogue, ni que se piense que tenemos menos derechos por ser diferentes; queremos, no obstante, que se nos escuche y se nos den las mismas posibilidades. De ello dependerá que nos convirtamos en una minoría social o en una parte activa de la sociedad. Sabemos que solo el respeto mutuo trabaja en favor del desarrollo ciudadano, de modo que dejemos de lado el debate identitario y construyamos ciudades diversas y plurales.

Ingeniero industrial. Bilbao. 26 años, en paro. Tras cinco meses en Asia, se ha instalado en Copenhague.