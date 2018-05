Crean un sistema para prevenir la caída del cabello por la quimioterapia Una enfermera atiende a pacientes de cáncer durante el tratamiento. / PHILIPPE HUGUEN/AFP El tratamiento consiste en un gorro para refrigerar el cuero cabelludo durante la sesión y se puede emplear en tumores de tipo sólido LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 22 mayo 2018, 18:07

Es uno de los efectos secundarios más traumáticos para los pacientes de cáncer que estén bajo tratamiento de quimioterapia. La caída del cabello provocada por este proceso es la causa de que en torno el 8% y 10% de los enfermos rehúsen a realizarse el tratamiento médico, según datos aportados por la especialista en psciología clínica de GenesisCare. Sin embargo, esta crítica situación podría estar a punto de llegar a su fin, gracias a Paxman, un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo pensado para prevenir la caída del pelo durante el proceso médico.

El método se aplica durante las sesiones de quimioterapia, con una efectividad que varía entre el 40% y 90% en función del tipo de fármaco empleado, si es antraciclinas o taxanos. El proceso también funciona para cejas y pestañas y se aplica con un gorro de silicona en el que circula un líquido que refrigera el cuero cabelludo y se conecta a una máquina para mantener la temperatura adecuada. Así, se obtiene una temperatura en la piel de entre 19 y 21 grados, que consigue que los tóxicos del tratamiento no logren alcanzar (o lo hagan en menor medida) las células del folículo piloso. De esta manera se provoca un doble efecto: por una parte, se reduce el aporte sanguíneo por vasoconstricción de los vasos sanguíneos y se cierra la membrana celular al paso de cualquier tóxico que llegue. «Produce una citoprotección frente a los quimioterápicos», ha explicado el César Sebastián, doctor y presidente de Oncobel, la empresa que se ha encargado de la implantación de este método en España.

No es aplicable en el caso de niños, porque suelen tener padecer un tipo de cáncer 'líquido'

Este remedio fue creado en 1997, pero hasta su óptima mejora en 2017 no obtuvo la certificación como seguro y eficaz por parte de la Food and Drug Administration (FDA ) de Estados Unidos. Se encuentra disponible en nuestro país desde 2012 en algunos hospitales privados y centros especializados, aunque también se aplicó a través de una fundación en el hospital público de Ourense. Sin embargo, para obtener resultados es imprescindible empezar con esta medida desde la primera sesión de quimioterapia (con el pelo mojado), y sólo para tumores sólidos. El tratamiento no es aplicable en el caso de niños porque el tipo de cáncer que padecen suele ser líquido, como leucemias y linfomas. El gorro debe colocarse media hora antes de la sesión y se debe mantener hasta una hora y media después de finalizar la misma.

El doctor González Larriba, jefe de sección de oncología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, ha explicado que el sistema no supone un aumento en la incidencia de metástasis en el cuero cabelludo ni disminuye la eficacia de la quimioterapia. Además, su precio no dista mucho de una peluca convencional y si no funciona no se cobra, según ha asegurado el presidente de Oncobel.