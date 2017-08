Crean un nuevo medicamento para estar siempre bronceado Aplicar crema solar es fundamental para prevenir el cáncer de piel. / Fotolia El fármaco activa la producción de melanina y previene el cáncer de piel LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 9 agosto 2017, 13:59

Los cánones de belleza actuales giran en torno a una piel dorada y bronceada, y por ello, con la llegada del calor son muchos los que se lanzan de manera desesperada bajo el sol para conseguir ese ansiado tono de piel. El problema viene cuando no se tiene una actitud responsable y se dejan de lado las precauciones, lo cual puede ocasionar serios problemas de salud como cáncer de piel.

Otros son conscientes del grave peligro que supone 'tostarse' horas bajo el sol y deciden buscar métodos alternativos para alcanzar un color de piel más bronceado, como por ejemplo recurrir a productos autobronceadores o a las populares cabinas de rayos UVA.

Pero quizás a partir de ahora ya no hará falta que arriesgues la piel por un poco más de color porque unos investigadores del Hospital General de Massachusetts, en EE.UU, han creado un medicamento que estimula la producción de melanina, la defensa natural de la piel contra los rayos UV que la oscurece para protegerla.

El fármaco puede prevenir el cáncer de piel e incluso reducir la apariencia del envejecimiento cutáneo al evitar el daño producido por las radiaciones. El producto se frotaría en la piel y esta reaccionaría produciendo la famosa melanina, todo un enfoque diferente al del bronceado falso, que pinta la piel sin generar la protección de la melanina: «Tiene un potente efecto de oscurecimiento. Bajo el microscopio se puede ver a la verdadera melanina activando la producción de pigmento de una manera independiente del UV», asegura el investigador David Fisher.

Las pruebas han comprobado que la melanina generada por este fármaco era capaz de bloquear los rayos UV dañinos y por ello los científicos quieren combinarlo con crema solar para conseguir la máxima protección contra las radiaciones. Este nuevo producto no reemplazaría al protector solar, sino que se usaría de manera complementaria para obtener unos resultados más efectivos, visibles y sobre todo, saludables.

No obstante, su uso comercial aún no está cerca, ya que los investigadores quieren continuar con las pruebas de seguridad aunque hasta el momento no ha habido ningún indicio de problemas.