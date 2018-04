Consulta el horóscopo del martes 1 de mayo de 2018 Los signos del zodiaco, consulta el horóscopo diario Esto es lo que deparan los astros para tu signo del zodiaco LAS PROVINCIAS Lunes, 30 abril 2018, 21:22

Consulta en LAS PROVINCIAS el horóscopo de hoymartes 1 de mayo de 2018, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del martes 1 de mayo.

Mira el horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Te sientes mentalmente agotada, incluso podrías tener dolores de cabeza. Te resultará muy sencillo dejar tus apetencias de lado para poner la de los demás por encima de las tuyas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Puede haber cambios que posiblemente sean negativos para ti en el trabajo. Tu capacidad de reacción ante las complicaciones del día va a ser extraordinaria, lo harás de un modo intuitivo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tus miedos en lo laboral, pueden estar justificados, debes estar muy atenta. Pero si hay alguien en el horizonte que te gusta más de lo que esperabas, no te quedes de brazos cruzados.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te encuentras fenomenal tanto física como anímicamente, intenta salir por ahí. Pero ya sabes lo que dice el refrán, quién algo quiere algo le cuesta, hay que dar para recibir.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Trata de disfrutar de tu tiempo libre junto a tus seres queridos, te lo agradecerán. Estos días es fácil que te sientas un poco triste, esto hará que estés un poco susceptible, intenta pasar y dedícate a fondo en hacer nuevas cosas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tus celos pueden agobiar a tu pareja, procura ser diplomático, no te enfades. No debes pensar tanto las cosas y ser más natural, a sí que procura no agobiarte demasiado intentándolo.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Presta atención a todo lo que te rodea en el trabajo y no te dejes avasallar. Será un día muy interesante para ver que es lo que deseas hacer en este terreno, ya se han fijado en ti, aprovecha.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tu salud es estupenda y lo será aún más si sigues haciendo deporte, te viene bien. A parte de todo debes intentar vivir desde el punto de vista de la creatividad, intenta desarrollar cualquier nueva iniciativa.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Pasarás momentos increíbles de romanticismo con tu pareja, disfrútalos a tope. Tu mente estará demasiado activa y para no cuestionarte cada cosa que te rodea, tómate tu tiempo y pon en orden tus ideas.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tienes que hacer valer tus derechos en el trabajo, si no debes protestar. Seria muy interesante que comenzaras algún programa de ejercicios para despejarte la mente y de alguna manera reforzar tu estado.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Procura tener tu propio espacio, no todo hay que realizarlo siempre en pareja. Como eres un alma libre a la que no le gustan para nada las cadenas, no te comprometas en una relación seria.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy puedes gastar un poco más de la cuenta, sin que tu bolsillo se resienta. Aprovecha esa vena nostálgica que tienes y llama a ese amigo/a que hace tiempo no tienes contacto para poneros al día.

