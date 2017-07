9 consejos para disfrutar de una playa segura con niños Emergencies Setmil advierte sobre la importancia de no descuidar a los más pequeños durante el baño LAS PROVINCIAS Jueves, 27 julio 2017, 20:36

Desde Emergencies Setmil han compartido a través de sus redes sociales un decálogo sobre seguridad en las playas para los más pequeños de la casa. Antes de acudir a la playa con niños, no olvides estos 9 consejos para disfrutar de una playa segura con niños:

1. No dejar que los pequeños vayan solos a ningún sitio. La playa es un lugar lleno de atractivos para un niño, agua, olas, arena, otros niños, juguetes…

2. Frecuentar playas con servicio de socorrismo y seguir sus indicaciones, respetar las banderas.

3. No dejar que los niños entren solos al agua. Aprender a flotar y luego a nadar lo antes posible es una buena forma de prevenir accidentes (no la única). Si no sabe nadar chaleco salvavidas, cuidado con otro tipo de materiales, manguitos que se escurren, aros que no se ajustan, colchones que con las corrientes se adentran en el mar…

4. Protección solar de factores altos, la piel infantil es muy delicada. Evitar las horas centrales del día, no exceder el tiempo de exposición. Es importante poner una gorra o sombrero al niño y cubrirle con ropa fina y de colores claros. Los ojos y los labios son también zonas sensibles al sol: gafas de sol con protección UVA y protector labial.

5. Cuidado con las comidas copiosas, es mejor esperar un rato para bañarse. Vigilar también con el ejercicio intenso en las horas de más calor pueden sufrir un golpe de calor.

6. No dejar que se tiren de cabeza, ni que practiquen saltos peligrosos en la arena.

7.Pedir al socorrista pulseras identificativas. Jugar en la playa es divertido, tanto que los niños se despistan y pueden perderse entre bañistas, sombrillas… es muy fácil desubicarse.

8. No exponerse más de la cuenta cuando se nada con los niños. La capacidad de natación es menor cuando se carga con un niño pequeño.

9. El 112 debe ser un teléfono familiar para los niños, tienen que saber que pueden llamar ante cualquier problema.