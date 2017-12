¿Cómo conseguir el distintivo de contaminación de tu vehículo? La DGT clasifica los vehículos en función de su potencial contaminante LAS PROVINCIAS Viernes, 15 diciembre 2017, 19:20

Hace año y medios la Dirección General de Tráfico envió a los propietarios de vehículos un distintivo de color y de forma circular que indica en función del potencial contaminante del coche. Cuatro distintivos para diferentes tipos de vehículos que se pueden solicitar a la DGT en caso de extravío o no haberla recibido correctamente a partir de este 15 de diciembre. DGT las enviaba de forma gratuita, ahora hay que pagar.

En caso de que al vehículo le corresponda distintivo y no se tenga se debe acudir a una oficina de Correos con el permiso de circulación, el Documento Nacional de Identidad y pagar 5 euros para recibirla en el domicilio indicado.

¿Obligatoria o voluntaria?

La DGT anuncia en su página web que se trata de un distintivo voluntario por lo que su colocación en una parte visible del vehículo no es obligatoria. Tráfico recomienda pegar el distintivo ya que ayuda a la visualización del tipo contaminante en caso de que fuera necesario en situaciones de restricción del tráfico por contaminación.

Etiqueta azul

Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta azul y verde

Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).

Etiqueta verde

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014.

Etiqueta amarilla

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005.

Vehículos sin pegatinas

Si tu vehículo no se encuentra en ninguno de los casos anteriormente descritos no se tiene derecho a obtener la pegatina ya que se considera un vehículo contaminante. Puede consultar en la DGT con la matrícula del vehículo si le corresponde o no distintito y cuál debería ser.