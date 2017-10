La congresista abducida La empresaria y política republicana Betina Rodríguez Aguilera. / doral news Bettina Rodríguez, candidata republicana de Miami, dice que desde los siete años ha estado varias veces cara a cara con extraterrestres LUIS ALFONSO GÁMEZ Viernes, 20 octubre 2017, 01:22

Bettina Rodríguez Aguilera tenía siete años cuando una noche que estaba en casa con sus padres abandonó la seguridad del hogar. «Telepáticamente (los extraterrestres) me dijeron que fuera para fuera», recordaba cuatro décadas después en un programa de un canal de televisión hispano de Florida. Fuera, contaba en 2009, la esperaban tres seres «rubios y corpulentos», dos mujeres y un hombre, con los que se metió en una «nave redonda». Fue el primero de los «cinco o seis» encuentros en la tercera fase que ha vivido la empresaria, concejala de la ciudad de Doral y ahora candidata republicana a la Cámara de Representantes.

Nadie se acordó de las aventuras marcianas de Rodríguez Aguilera hasta que el lunes las sacó a la luz 'The Miami Herald'. El diario había descubierto en YouTube dos vídeos de 'Arrebatados', un programa de entrevistas y debate de América TeVé, en los que la aspirante a congresista hablaba de sus experiencias con los extraterrestres. Los alienígenas con los que contactó a los siete años, explica en los vídeos, llevaban «vestimentas de una pieza» y se parecían al Cristo de Corcovado. La nave tenía «asientos redondos y piedras de cuarzo» como mandos. No queda claro si la llevaron a dar una vuelta por esos mundos de Dios o solo disfrutó de una visita guiada por la nave. Pero sí que se encontró a los visitantes varias veces durante los años siguientes y le revelaron algunos 'secretos'.

La también empresaria explicó en 2009 que los alienígenas se parecían al Cristo de Corcovado

Siempre telepáticamente, le contaron que en unas cuevas de la isla de Malta «hay 30.000 cráneos diferentes a los nuestros»; que «el centro de la energía del mundo está en África»; que «Dios es una energía universal»; y que el Castillo de Coral de Miami, una atracción turística construida en 1920 por un excéntrico, en realidad «es una pirámide de Egipto». «Me explicaron las cosas que iban a pasar y que están pasando», aseguraba Rodríguez Aguilera, que eludía dar más detalles a pesar del interés de la conductora del programa.

Rodríguez se limita ahora a señalar que, como muchos otros, cree que hay vida inteligente en el espacio

Cuando 'The Miami Herald' le preguntó sobre sus encuentros con alienígenas, la política republicana respondió con un comunicado en el que no aclaraba nada. Recordaba que mucha gente asegura haber visto ovnis y que científicos como Stephen Hawking y el Vaticano creen que «probablemente no estamos solos» en el Cosmos. Y añadía: «Me uno a la mayoría de los estadounidenses que creen que debe haber vida inteligente en los miles de millones de planetas y galaxias que hay en el Universo». ¿Adónde vas? Manzanas traigo. Porque una cosa es que haya vida extraterrestre y otra que humanoides rubios te abduzcan repetidamente.

El martes, Rodríguez Aguilera, cuyo yerno Yarrod Ager es vicejefe del gabinete del vicepresidente Mike Pence, acusaba a 'The Miami Herald' de destacar «de manera negativa una experiencia que tuve cuando era una niña de siete años».