Comprobar el Sueldazo de la ONCE: números premiados del cupón de ayer sábado 19 de agosto

Sueldazo de la ONCE de ayer sábado 19 de agosto de 2017.

Comprueba los resultados del cupón de la ONCE de ayer sábado 19 de agosto de 2017 aquí, unos instantes después de los sorteos. La combinación ganadora del SuperOnce ha sido: 7, 12, 21, 23, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 59, 60, 62, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79. Los números premiados en el Triplex de la ONCE ha sido 574. Le resultado de la primera extracción del Sueldazo de la ONCE ha sido: 72535 (serie 17). El resto han sido: 99400 (serie 12), 83450 (serie 47), 77359 (serie 33) y 99658 (serie 2).

Sueldazo del fin de semana

Ahora los sábados y domingos podrás ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado para todo lo que quieras, y además, 4 segundos premios de 4 sueldazos de 2.000 € al mes durante 10 años.

El cupón ganador del primer premio del SUELDAZO del fin de semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.