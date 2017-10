Asturias se vuelca con los Reyes EFE La ciudad recibe a los Reyes para la entrega de los galardones, a la que también ha asistido Mariano Rajoy EUROPA PRESS Valencia Viernes, 20 octubre 2017, 19:40

Los reyes Felipe VI y Doña Letizia presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias en su XXXVII edición, que otorgan cada año la Fundación del mismo nombre a ocho personalidades o entidades del panorama internacional en las categorías de Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Letras, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia.

Al acto, que ha comenzado la tarde de hoy a las 18.30 horas con la llegada de los reyes al Campoamor, también ha asistido la reina Doña Sofía, aunque la princesa Leonor y la infanta Sofía no participan en la ceremonia. La novedad de este año es la asistencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no sucedía desde 1981 con Leopoldo Calvo Sotelo.

En la gala, la Unión Europea será reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, distinción que recogerá el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

El resto de galardonados son Les Luthiers en la categoría de Comunicación y Humanidades; William Kentridge (Artes); Hispanic Society of America (Cooperación Internacional); All Blacks (Deportes); Karem Armstrong (Ciencias Sociales); Adam Zagajewski (Letras); y Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish (Investigación Científica y Técnica).