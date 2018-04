Denominado en Groenlandia como "muktuk", se trata de un plato aceitoso y lleno de vitamina C y D. Es una mezcla de la grasa y la piel de la ballena que, normalmente, se come cruda aunque siempre existe la posibilidad de optar por la versión frita.

Ideal para curar la resaca, esta bebida típica de Mongolia repleta de vitaminas, es un jugo de zumo de tomate, vinagre y ojos de ovejas. Si no te parece muy delicioso, ya sabes, has encontrado la excusa perfecta para no beber alcohol nunca más.

En caso de visitar Camboya, no hay que dudar en probar este plato, la tarántula frita. Se dice que el sabor no es desagradable, un recuerdo del pollo y del bacalao. Pero si este bicho de ocho patas no es mucho de tu agrado, puede que no sea una delicia.