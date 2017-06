Cinco cosas que no esperabas que podrían mejorar tu vida sexual Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology da algunas claves para que disfrutar al máximo del sexo Martes, 20 junio 2017, 20:00

Un estudio publicado en Journal of Personality and Social Psychology sostiene que para tener una mejor vida sexual es importante conocer nuestro propio cuerpo, tener una buena comunicación con la pareja, y desarrollar una intimidad emocional con ella. Otros estudios han concluido que ciertas estrategias pueden ser de ayuda para lograrlo, aunque seguramente no las hubieras adivinado...

1. La televisión

Una encuesta realizada por VoucherCodesPro concluyó que las parejas que tienen televisor en casa tienen relaciones sexuales dos veces más a menudo que las parejas que no la tienen. Las razones parecen estar relacionadas con la posibilidad de ver porno juntos, o ver sus programas favoritos mientras practican el sexo.

2. El hilo dental

Un estudio realizado por el Journal of Sexual Medicine relacionó las enfermedades de las encías en los hombres con la disfunción erectil. Según los resultados, los hombres con enfermedades en las encías eran tres veces más susceptibles de padecer disfunción erectil, algo que los investigadores atribuyeron a que las bacterias de la boca pueden entrar en el torrente sanguíneo e interrumpir la circulación y el flujo de sangre hacia los genitales masculinos.

3. Deportes extremos

Las situaciones de alto riesgo junto a la pareja pueden hacer que la excitación debida a la situación pase a ser excitación sexual. De acuerdo con un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior, las personas se encuentran más atractivas unas a otras después de participar en este tipo de actividades. Otro estudio, llevado a cabo en 1974, determinó que las personas eran más propensas a empezar relaciones después de caminar sobre un puente en altura.

4. Ejercicio físico

Las mujeres se excitan con más facilidad después de realizar ejercicio. Algunos estudios han determinado que las mujeres que practican ejercicio un par de veces a la semana como mínimo llegan más fácilmente al orgasmo. También hay estudios que aseguran que sudar y esforzarse juntos aumenta la atracción de forma similar a la de practicar deportes extremos.

5. Los calcetines

La Universidad de Groningen llevó a cabo un estudio que determinó que las parejas que llevan calcetines cuando practican sexo llegan al orgasmo en un 80% de los casos, mientras que las que tienen relaciones sin ellos solo alcanzan el orgasmo un 50% de las veces. Los investigadores creen que se debe a que los calcetines aumentan el flujo sanguíneo.

Si quieres mejorar el sexo entre tu y tu pareja, puedes probar algunos de estos consejos que vienen de la mano de la ciencia. Aunque no se trata de estudios muy sofisticados y resultan algo curiosos, probarlos no conlleva ningún riesgo, por lo que es sencillo darles una oportunidad.