Un tribunal de EE UU atribuye al fotógrafo los derechos del 'selfie del mono' El famoso 'selfie del mono'. / Wikimedia Naruto saltó a la fama tras la publicación de la autofoto que sacó manipulando la cámara de David Slater, que se embarcó en una batalla jurídica inédita por los derechos de la imagen COLPISA / AFP Miércoles, 13 septiembre 2017, 18:18

Tras dos años de una batalla jurídica inédita entre un fotógrafo británico y un macaco de Indonesia, una corte estadounidense acordó el lunes que los derechos del 'selfie del mono' corresponden al fotógrafo David Slater, que ha prometido compartir sus frutos.

Todo comenzó el 2011 en la isla indonesia de Sulawesi cuando una hembra de macaco negro con cresta (macaca nigra) se apropió de la cámara de fotos de Slater para hacerse uno de los 'selfies' más célebres de la historia del autorretrato.

El fotógrafo y el grupo PETA (People for the Ethical Treatment of Animals en inglés) llegaron a un acuerdo en una corte de San Francisco que favoreció al británico. "Slater donará 25% de los ingresos futuros por el 'selfie del mono' a organizaciones de caridad dedicadas a proteger y a mejorar el bienestar y hábitat de Naruto y de los macacos negros con cresta de Indonesia", ha indicado en un comunicado.

Naruto saltó a la fama tras la publicación de su 'selfie', que fue publicado por Slater en un libro y altamente reproducido en las redes sociales. PETA pidió entonces al tribunal que el macaco fuera "declarado autor y propietario de sus propias fotografías".

Slater insistía en que los derechos le pertenecían, debido a que él instaló la cámara sobre el trípode y se alejó unos minutos, para encontrar a la vuelta que el mono había manipulado la cámara y captado esas fotos.

Cuando se originó la controversia sobre los derechos de autor, Slater argumentó que con la difusión de las fotos en internet perdió dinero al privar a su libro de potenciales ventas. El pasado mes de enero, un juez estadounidense dictaminó que el mono no tenía derechos de autor sobre estas fotografías.