La materia oscura celebra su día Se llama oscura no porque sea negra, sino porque no sabemos lo que es EFE MADRID Martes, 31 octubre 2017, 10:28

Esquiva, misteriosa, desconocida, son algunos de los calificativos con que se etiqueta a la materia oscura y aunque hasta ahora no se sabe lo que es, no por ello iba a dejar de tener su propio día, que se celebra hoy con el lema de "no tengas miedo de la oscuridad".

En el Universo hay más de lo que podemos ver y, de hecho, hay muchas cosas que aún no podemos explicar, una de ellas es la materia oscura (¡atención!, no confundir con la energía oscura).

Y se llama oscura no porque sea negra, sino porque no sabemos lo que es, aclara a Efe la física y divulgadora Sonia Fernández Vidal. Puede ser materia común (la que vemos), pero en formas que aún no se han detectado o algún tipo de materia "no convencional, que no emite ni absorbe luz".

Un grupo internacional de físicos de partículas ha puesto en marcha una iniciativa para celebrar hoy "la caza de lo invisible", el "enigma cósmico" al que se refieren como materia oscura, con eventos tanto presenciales como virtuales por todo el mundo.

Son muchos los países que en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre celebran todos los santos, el día de muertos o Halloween, es decir, lo oculto, las cosas fantasmagóricas, enigmáticas o espirituales.

Los convocantes han elegido esta fecha "para llamar la atención sobre la naturaleza etérea, elusiva, y misteriosa de la materia oscura, que aún no se ha observado directamente, pero se sabe que está ahí debido a sus efectos gravitacionales que se dejan sentir en la materia ordinaria", explican en su web.

Los científicos consideran que solo un 4 % del Universo es materia común, frente a un 26 % de materia oscura, "que no es terrorífica -asegura Fernández-, sino que no hemos conseguido ni verla ni detectarla, más allá de sus efectos gravitacionales".

Las galaxias concentran la mayoría de su masa visible en el centro -en muchas existe un agujero negro- y giran a su alrededor "como un tiovivo". Para que las estrellas no salgan disparadas están atrapadas por la gravedad, pero la fuerza que generan la masa de todas esas estrellas no es suficiente para mantenerlas juntas.

Ahí es donde entra en juego la materia oscura, que Fernández describe como "una tela de araña, unos hilos invisibles" que es la fuerza gravitatoria de una materia invisible, "esta es la materia oscura, que es la que permite que la galaxias existan".

La existencia de la materia oscura fue planteada por primera vez por el astrofísico suizo Fritz Zwicky en 1933, pero no fue hasta la década de los setenta cuando pasó a estar en primera fila de la astrofísica, gracias a las observaciones de la astrónoma estadounidense Vera Rubin.

Hay que tener cuidado para no confundir materia y energía oscura "son cosas diferentes y se postularon en momentos y por motivos diversos". Esta última tiene que ver con la expansión cada vez más rápida del Universo, explicó la física.

Aunque se estima que billones de partículas de materia oscura atraviesan nuestro cuerpo cada segundo, Fernández señaló que esta no interactúan con nosotros.

De todas maneras existen cazadores de materia oscura, detectores construidos en las entrañas de grandes montañas como el de Gran Sasso (Italia) o el de Canfranc (España)

A las celebraciones del día de la materia oscura se suman en España, Granada, Madrid, Santander, Castellón, Valencia y Zaragoza con eventos en planetarios y universidades como conferencias, concursos, proyecciones y hasta una yincana para contar al público lo que se sabe de ella y los últimos experimentos.

Resolver el misterio de la materia oscura se considera, según los promotores de la celebración, "una de las actividades más acuciantes en la física de partículas y podría enseñarnos mucho sobre la historia y la estructura de nuestro Universo".