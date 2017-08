'Interstellar' inspira aún más a la Agencia Espacial Europea Matthew McConaughey, con Christopher Nolan en el rodaje de 'Interstellar'. La ciencia ficción, punto en común para granjeros e ingenieros con el reto de «mejorar la eficiencia agrícola» DANIEL CABORNERO Madrid Miércoles, 2 agosto 2017, 18:40

La película 'Interstellar' (2014), dirigida por el inglés Christopher Nolan, describe una misión espacial cuyo objetivo es buscar un nuevo hogar para la humanidad, ya que los recursos de la Tierra se agotan a causa de destructivas plagas en las cosechas. Ese guion, firmado a medias entre Christopher y su hermano Jonathan Nolan, no luce descabellado para muchos gobiernos; ni tampoco para organizaciones como la NASA o la ESA (siglas, en inglés, de la Agencia Espacial Europea).

Así, han ganado importancia los satélites de la ESA que acumulan datos para que cualquier agricultor aproveche el potencial del medio ambiente y evite futuros apocalípticos. "Las cuestiones medioambientales, la sostenibilidad, las cuotas, las subvenciones y la burocracia dificultan más que nunca la tarea de cultivar. Los satélites ofrecen una solución a muchos de estos problemas", ha señalado la Agencia Espacial Europea en su web.

"Satélites como los de las misiones Sentinel de Copernicus o SMOS de la ESA, por ejemplo, así como el futuro Fluorescence Explorer (FLEX), proporcionan numerosa información sobre las condiciones de crecimiento y el estado de los cultivos que puede emplearse para mejorar la eficiencia agrícola. Pero los datos satelitales no son más que el punto de partida; para que los agricultores realmente puedan aprovecharlos, se tienen que convertir en aplicaciones fáciles de usar", ha precisado la ESA.

Las observaciones de Sentinel son precisas y sistemáticas; incluso varios dirigentes de la ESA ya han confirmado que, como ahora, seguirán siendo gratuitas. "Los satélites de exploración de la Tierra son importantes porque se han construido específicamente para la ciencia, demostrando que se pueden desarrollar nuevas tecnologías espaciales con fines más operacionales", ha comentado la alemana Susanne Mecklenburg, mánager de Sentinel-3.

No es baladí la elección de dicho nombre para esas misiones. Y es que el escritor Arthur C. Clarke, también inglés como Christopher Nolan, ha inspirado muchos planes de la agencia aeroespacial; pues Clarke era considerado el gran maestro de la ciencia ficción literaria y su mejor expresión de cine la tuvo con Stanley Kubrick dirigiendo '2001: Una odisea del espacio' (1968), película basada en su cuento The Sentinel (1951).

El éxito del film, ganador de un Oscar y con otras tres nominaciones a estatuilla, fue tan grande que Clarke convirtió ese cuento en una novela y la llamó igual que la obra de Kubrick. Pero además de ciencia ficción, Clarke escribió unas 100 obras divulgativas y filosóficas para determinar el rol humano en el Universo. Esa labor ha sido recogida años más tarde por la Arthur C. Clarke Foundation, que cuenta entre sus actividades con el Institute for Space Education para cooperar con entidades como la propia ESA. Para más inri, '2001' influyó en los hermanos Nolan para concebir 'Interstellar'; la odisea de granjeros e ingenieros, a escala planetaria.