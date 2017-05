La primera cámara de grafeno que detecta simultáneamente luz visible e infrarroja

Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona (ICFO, por sus siglas en inglés) han desarrollado la primera cámara basada en grafeno capaz de detectar simultáneamente luz ultravioleta, visible e infrarroja, lo que permitirá ser utilizada para aplicaciones como la visión nocturna, la inspección de alimentos, el control de incendios, o la visión bajo condiciones climáticas extremas.

En concreto, han demostrado por primera vez la integración monolítica de un circuito integrado CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) con grafeno, resultando en un sensor de imagen de alta resolución compuesto por cientos de miles de fotodetectores basados en grafeno y puntos cuánticos (Quantum Dots). Esta cámara digital supone un logro nunca conseguido hasta ahora con los sensores de imagen existentes.

Esta demostración de integración monolítica de grafeno con tecnología CMOS permite su utilización para una amplia gama de aplicaciones optoelectrónicas, tales como comunicaciones de datos ópticos de baja potencia, así como sistemas de detección compactos y ultra sensibles.

El estudio ha sido publicado en la revista Nature Photonics, y ha sido seleccionado como imagen de portada. El trabajo fue llevado a cabo por los investigadores del ICFO Stijn Goossens, Gabriele Navickaite, Carles Monasterio, Schuchi Gupta, Juan José Piqueras, Raúl Pérez, Gregory Burwell, Ivan Nitkitsky, Tania Lasanta, Teresa Galán, Eric Puma, dirigidos por los profesores de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), Frank Koppens y Gerasimos Konstantatos, en colaboración con la empresa Graphenea.

Los investigadores fabricaron el sensor de imagen colocando puntos cuánticos coloidales de PbS sobre grafeno de tipo CVD y, posteriormente, depositando este sistema híbrido encima de una oblea CMOS con las unidades o píxeles del sensor de imagen y el circuito de lectura integrado.

"Producir este sensor de imagen, basado en grafeno-puntos cuánticos y tecnología CMOS, no supuso llevar a cabo ningún procesado complejo de materiales ni implementar procesos de crecimiento laboriosos --resalta uno de los investigadores, Stijn Goossens--. Resultó fácil y barato fabricarlo a temperatura ambiente y bajo condiciones ambientales, lo que significa una disminución considerable de los costes de producción. Aún más, debido a sus propiedades, se puede integrar fácilmente en sustratos flexibles, así como en circuitos integrados de tipo CMOS".

