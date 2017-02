Un estudio señala que los desinfectantes no eliminan bacterias en hospitales

Un estudio de la Universidad del País Vasco (UPV) ha señalado que las bacterias pueden sobrevivir más de 30 días en las paredes, superficies y en el material hospitalario y constata que ninguno de los desinfectantes analizados que se utilizan en los hospitales es capaz de eliminar totalmente este microorganismo.

El informe, dado a conocer este jueves, ha sido elaborado por la microbióloga Zaloa Bravo, investigadora en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la UPV. Las infecciones adquiridas en el hospital, según ha señalado, "suponen un problema de salud importante y se generan por la alta resistencia de las bacterias que las ocasionan".

Dicha investigadora ha descubierto que al someter una de esas bacterias a diferentes procesos de desinfección, algunas células siguen vivas, "pero en un estado en el que no son capaces de crecer en medios de cultivo tradicionales". Y esto "las hace indetectables por los métodos de evaluación de la desinfección, que están basados en ese crecimiento", ha argumentado Bravo.

La microbióloga ha explicado que la bacteria Acinetobacter baumannii es un microorganismo responsable de un gran número de brotes epidémicos en los hospitales de todo el mundo, que es "capaz de persistir bajo condiciones adversas durante largos periodos de tiempo debido a su sorprendente resistencia" a la desecación y a antibióticos y desinfectantes.

Con el fin de conocer su comportamiento en el medio en el que vive, la microbióloga ha estudiado sus estrategias de supervivencia en diferentes condiciones propias del ambiente hospitalario. Aunque era conocida su resistencia, esta investigadora ha constatado que "mantiene una gran estabilidad y viabilidad en condiciones hostiles durante largos periodos de tiempo, más de 30 días".

Métodos de limpieza que utilizan radiación

Por todo ello, ha considerado de vital importancia "la utilización y la garantía de los métodos de desinfección de los microorganismos en los hospitales". En su investigación ha analizado la efectividad de diferentes métodos de limpieza, tanto los que utilizan radiación como desinfectantes.

"Los resultados obtenidos tras la exposición de Acinetobacter baumannii a estos agentes demostraron que ninguno de los desinfectantes estudiados es capaz de eliminar totalmente a este microorganismo", ha comentado Bravo, quien ha asegurado que los microorganismos patógenos en estado Viable No Cultivable (VNC), es decir, que no son capaces de crecer en medios de cultivo tradicionales, generalmente no producen una enfermedad "pero sí retienen la virulencia, y la infección puede comenzar si revierten dicho estado".

De hecho, ha añadido que "hay estudios que han demostrado que otros microorganismos son capaces de resucitar de ese estado y comenzar una infección, aunque es cierto que existe cierta controversia sobre este tema entre la comunidad científica". También ha agregado que, en los controles efectuados en los centros sanitarios, se detecta la presencia de bacterias infecciosas mediante la observación de su crecimiento en medios de cultivo.

Pero, si quedan células en estado VNC, "quizá ni los desinfectantes ni los métodos de control estén funcionando como se esperaba". Bravo ha propuesto que en los hospitales no se tendrían que limitar análisis de presencia de microorganismos patógenos en el ambiente a determinaciones basadas en el crecimiento en medios de cultivo. "Habría que utilizar otros métodos que detecten viabilidad, como la expresión génica, por ejemplo, para poder determinar si están presentes", ha aseverado.