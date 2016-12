Los renos de Papá Noel son la clave para fabricar materiales irrompibles

Las astas de los renos, mamíferos muy populares en la cultura navideña gracias a la figura de Papá Noel, son tan resistentes ante varios impactos que han llamado la atención de un grupo investigador de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido). Uno de sus recientes estudios, publicado en la revista ACS Biomaterials Science & Engineering, parece haber descubierto el porqué de la dureza en la cornamenta del venado.

Este estudio, titulado Staggered fibrils and damageable interfaces lead concurrently and independently to hysteretic energy absorption and inhomogeneous strain fields in cyclically loaded antler bone y recogido por la agencia española SINC, ha indagado sobre el gran aguante de las astas en renos y ciervos durante sus peleas entre machos, comunes para cortejar a las hembras y marcar territorio en esos momentos de apareamiento o berrea.

"Las microfibras que componen la cornamenta están escalonadas en lugar de estar alineadas entre sí. Esto les permite absorber la energía del impacto de cualquier choque durante una lucha", ha comentado Paolino De Falco, coautor de la investigación en la Escuela de Ingeniería y Ciencia de los Materiales de dicha Universidad Queen Mary.

De Falco y sus colegas de laboratorio han analizado la estructura del asta en su interior a escala nanométrica (casi una milésima parte del espesor de una hebra de pelo) y han identificado los mecanismos empleados, por medio de técnicas de rayos X de última generación y modelado por ordenador. Además, la investigación ha permitido completar información acerca del modelaje de la estructura de estos huesos, abriendo la posibilidad de crear una nueva generación de materiales casi irrompibles.

"Nuestro siguiente paso es crear modelos de impresión 3D con fibras dispuestas de forma escalonada y unidas por una interfaz elástica", ha añadido Ettore Barbieri, otro responsable del estudio y también componente de la misma escuela científico. El objetivo sería demostrar que la llamada fabricación acumulativa, en la que un prototipo se configura capa por capa, se puede usar para generar materiales resistentes en virtud de esas microfibras que hay en la cornamenta del venado.