SpaceX prueba su gigantesco tanque de combustible para llegar a Marte

SpaceX ha probado con éxito un prototipo del gigantesco depósito de combustible que la compañía está desarrollando para su planeada nave espacial a Marte.

SpaceX remolcó el tanque de fibra de carbono -el mayor que jamás se haya producido, según el fundador y CEO de la compañía, Elon Musk-, sobre una barcaza hasta alta mar la semana pasada y luego probó cómo el tanque funcionaba bajo presión.

"Logrando nuestros objetivos de presión - el siguiente será la prueba criogénica completa", ha escrito SpaceX a través de su cuenta de Twitter.

Successfully tested the prototype Mars tank last week. Hit both of our pressure targets – next up will be full cryo testing. pic.twitter.com/GGTlgUQCRY