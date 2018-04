Por qué se celebra hoy el Día Mundial de los Simpson El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de Los Simpson. / LP El 19 de mayo hace 31 años de la primera emisión de la serie LAS PROVINCIAS Valencia Miércoles, 18 abril 2018, 22:32

Es la serie de referentes por excelencia y prácticamente no hay anécdota que no pueda venir acompañada de una mención a ella. Los Simpson han protagonizado la sobremesa televisiva desde nada menos que 1989 y entretenido durante 29 temporadas a toda una horda de fans en todo el mundo. Así que no sorprende que incluso tengan día propio: el 19 de mayoes, desde el 2017, el Día Mundial de Los Simpsonen honor a la fecha de su primera emisión.

La familia americana más divertida y famosa forma parte del imaginario colectivo gracias a una extraordinaria trayectoria de éxito y récords a base de sátira. Sus capítulos critican a la sociedad estadounidense (y mundial) con un mordaz discurso que conquista a público de todo tipo. Su aniversario se celebra desde el año pasado tras una propuesta en Change.org de la agencia de comunicación española PR Garage: «Trabajando en nuestro calendario de días internacionales, reparamos en que aún no existe un Día Mundial de Los Simpson -escribían-. Los fans de esta mítica serie nos merecemos un día con emisiones especiales en televisión», argumentaba la compañía en su solicitud. También plantearon el hastag '#TheSimpsonsDay' para que los seguidores puedan participar en este día desde las redes sociales.

Los Simpson, 29 temporadas triunfando en televisión. / LP

Atresmedia Televisión no deja pasar esta iniciativa y se suma a la celebración del cumpleaños con una programación dedicada a la familia creada por Matt Groening. La cadena emitirá una jornada con una maratón de diez episodios desde las 12.30 horas: 'Gracias a Dios que es el día del Juicio', 'Hogar sin Homer', 'El Padre, el hijo y el espíritu invitado', 'El Bob italiano', 'Cuentos de Navidad de Los Simpson', 'La historia más húmeda jamás contada', 'Las chicas sólo quieren sumar', 'Dona Lisa', 'La hoguera de los manatíes' y 'EstadisticBart.