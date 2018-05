La carta que el guardia civil de 'La Manada' escribió desde la cárcel El autor de la carta, Antonio Manuel Guerrero, segundo por la izquierda. / LP Antonio Manuel Guerrero difunde a través de un periódico digital una misiva dirigida a su víctima LAS PROVINCIAS Sábado, 12 mayo 2018, 18:45

El guardia civil miembro de 'La Manada', Antonio Manuel Guerrero, ha escrito una carta desde la cárcel dirigida a su víctima. En el escrito, que ha difundido a través del periódico digital La Tribuna de Cartagena, el agente de la Benemérita ironiza sobre los hechos que le han llevado a acabar en la cárcel y lanza algunas preguntas a la chica que sufrió sus abusos sexuales y los de sus otro cuatro amigos.

Guerrero comienza su texto, escrito a mano, presentándose e ironizando sobre el caso que le ha llevado hasta la cárcel. Señala que él y sus amigo han salido en todos los programas de televisión pero no en el que considera quizá «el más idóneo para nuestro caso: Cuarto Milenio, dado los fenómenos paranormales que hemos vivido a lo largo del procedimiento». El agente de la Guardia Civil niega que él y sus compinches usaran burundanga para drogar a la joven e incide en que ella en ningún momento se negó a tener relaciones sexuales con ellos y le lanza varias preguntas: «Acláranos si eran 4 o 5, acláranos si entraste a la fuerza o a fumarte un porro, si estás incómoda, ¿por qué te besas con uno en el portal?».

El chico, que lleva 22 meses en la cárcel, como destaca al comienzo de la cárcel, también se muestra molesto porque «Pamplona y Navarra se presentan como acusación popular porque no piensan tolerar ninguna agresión a mujeres en su comunidad» y afea que lo hagan en este caso y no en el de «la agresión a dos mujeres de guardias civiles en Alsasua. Ese tipo de mujeres no cuentan, en este caso se manifiestan a favor».

Además, Guerrero reprueba a «la muchedumbre que ya tenía organizadas las manifestaciones y preparadas las pancartas» y que ha tomado las calles y defiende a los magistrados, pues -indica- los togados «han visto un juicio y un sumario, cosa que la inmensa mayoría de la gente no». En este sentido, el condenado por abuso sexual, usa su carta para salir en defensa del juez del voto particular: «Es un magistrado de la Audiencia Provincial, no es Elisa Beni, Lucia Exteberría o Joaquín Prat. Es una persona seria, profesional y que sabe de lo que habla». Y se muestra disconforme con que «los que no querían legislar en caliente porque Ana Julia Quezada y 'El chicle' merecen una segunda oportunidad, son los mismos que piden la guillotina para La Manada».

«No soy ningún violador, ni abusador, ni odio a las mujeres y no escupo fuego por la boca», asegura y concluye la misiva con un «aún confío en la justicia y en su independencia».