Los temibles cosacos

Las imágenes de cosacos golpeando con látigos y fustas a los participantes en la manifestación del pasado día 5 en Moscú, convocada por el líder opositor Alexé Navalni , han puesto de actualidad en Rusia el debate sobre la conveniencia de utilizar destacamentos paramilitares en tareas de orden público y, más concretamente, en la represión de manifestaciones pacíficas.

Este hecho no se había producido antes en la Rusia postsoviética, pese a que los cosacos patrullan ocasionalmente las calles de muchas ciudades con el objetivo declarado de prevenir altercados u otros excesos y perseguir cualquier infracción de la ley. Los detractores de incorporar cosacos a dispositivos de seguridad sostienen que para eso ya existe la Policía y la recién creada Guardia Nacional (Rosgvardia).

Y es que la creciente influencia de los cosacos preocupa seriamente a las organizaciones de derechos humanos, que les acusan de xenofobia y de defender posturas ultraconservadoras. En efecto, se han autoproclamado defensores de las esencias tradicionales de la vieja Rusia. Se dedican a reventar exposiciones de arte «sacrílegas», atacan establecimientos nocturnos para erradicar el «vicio y la depravación» y, aún más peligroso, actúan violentamente contra ciudadanos procedentes de las repúblicas del Cáucaso Norte para obligarlos a regresar a sus lugares de origen.

Dicen conservar de este modo la «pureza» de sangre en la Rusia blanca y evitar «desequilibrios» en la composición étnica. Así lo hicieron hace seis años en Krasnodar, una de las grandes cunas de los cosacos y lugar de concentración de la selección española de fútbol durante el Mundial de Rusia, en medio de las denuncias de numerosas ONG, que calificaron las expulsiones de «limpieza étnica».

Estiman que tales medidas, que hasta ahora no les han supuesto ningún percance con la justicia, son buenas como forma de lucha contra la delincuencia, ya que, a su juicio, los caucasianos viven habitualmente en un medio altamente criminalizado. Por otro lado, unidades de cosacos tomaron parte en la anexión de Crimea y combaten actualmente en el este de Ucrania, contra las tropas de Kiev, y en Siria, en apoyo del Ejército de Bashar al Assad.

El Ayuntamiento de Moscú ha sido uno de los pioneros a la hora de preparar y financiar a estos legendarios jinetes salpicados por la polémica. La semana pasada, el jefe del departamento de seguridad municipal de Moscú, Vladímir Chérnikov, reconoció en declaraciones a la agencia Interfax que el Ayuntamiento capitalino presta ayuda y medios a los cosacos, quienes, según sus palabras, «colaboran con nosotros en tareas de seguridad».

Con uniforme paramilitar.

Chérnikov, no obstante, negó que recibieran la orden de reprimir la concentración de Navalni y, según sus afirmaciones, «eran personas vestidas de cosacos, pero que nada tienen que ver con nosotros». El portal 'The Bell', sin embargo, asegura que sí recibieron instrucciones del Ayuntamiento moscovita. Según 'The Bell', las autoridades municipales, firmaron «tres contratos» de formación para «adiestrar a los cosacos en labores de mantenimiento del orden en eventos públicos». La publicación sostiene que esos cursos y otras ayudas supusieron para el Consistorio un gasto de 16 millones de rublos (215.000 euros aproximadamente).

«Acción criminal»

Navalni, que es jurista, asegura que, en cada uno de los vídeos filmados por sus seguidores durante la manifestación del día 5 de mayo con sus móviles, «tenemos una acción criminal» perpetrada por los cosacos. «Estamos preparando una denuncia ante los tribunales por cada uno de estos hechos», ha anunciado el dirigente opositor, que ha pedido a aquellos que también puedan aportar otras filmaciones o pruebas que se las hagan llegar. Cierto es que Navalni reconoce que no es muy probable que las demandas progresen, pero estima necesario presentarlas para dejar constancia.

El 1 de mayo, el Centro Sájarov de Moscú no pudo celebrar uno de sus certámenes de arte porque lo impidió un nutrido grupo de cosacos. Rodearon el edificio y cerraron el acceso a todos los que acudieron. La Policía no actuó. El centro Sájarov, que celebra también charlas, conciertos y espectáculos teatrales, es objetivo sistemático de estos ultras por el contenido «iconoclasta» de sus eventos. A veces han llegado a dañar algunas de las obras expuestas.

Patrullas de cosacos fueron empleadas durante la Olimpiada de Invierno de Sochi, en febrero de 2014. Ahora se hablaba de utilizarlas también durante el Mundial de Fútbol, que comienza en Rusia el próximo 14 de junio. Pero la controversia surgida a raíz de lo sucedido en la manifestación de Navalni está haciendo que las autoridades se lo piensen dos veces. Por ahora, no hay una decisión firme.

Los cosacos inicialmente eran nómadas y se organizaron después en comunidades de tipo militar, principalmente en la parte sur de Rusia. Se incorporaron más tarde a las tropas zaristas y su misión principal era proteger las fronteras del imperio. Ayudaban también en la conquista de nuevos territorios, especialmente en la colonización de Siberia.

Los cosacos son avezados jinetes. / RC

Historia Defensores de fronteras: Los cosacos ganaron su fama de rebeldes hace siglos al rebelarse contra la explotación de los nobles. Étnicamente de mayoría eslava, eran excelentes jinetes que en el siglo XV se establecieron en las orillas del Volga, Don y Dniéper para formar comunidades de campesinos que defendían las fronteras rusas. Muchos cosacos se integraron en la caballería zarista, lo que les pasó factura tras la Revolución. Krasnodar, la capital: Krasnodar, a 1.300 kilómetros al sur de Moscú, es la capital cosaca. Su población roza los 900.000 habitantes. La ciudad, que disfruta de un largo y cálido verano, es la 'casa' escogida por la selección española durante el Mundial. 100.000 soldados cosacos forman parte de las distintas unidades militares del Ejército ruso, según su propio censo. Una cifra muy baja teniendo en cuenta que el Kremlin eleva el número a 700.000 efectivos.

Sus avezados y aguerridos jinetes persiguieron y hostigaron hasta París al derrotado Gran Ejército de Napoleón en su retirada de Rusia. Fueron la principal fuerza de choque del zar contra los levantamientos obreros. Por eso, tras la Revolución Bolchevique de 1917, perdieron sus privilegios como fuerza militar e incluso fueron masacrados por el Ejército Rojo en muchos lugares de Rusia.

El escritor soviético Mijaíl Shólojov inmortalizó a los cosacos en su obra 'El Don apacible'. Al producirse la desintegración de la URSS, en 1991, se reorganizaron y, después de la llegada al poder de Vladímir Putin, recibieron un importante respaldo que se tradujo en leyes concretas para regular su actividad.

En 2010 fueron aprobados varios decretos presidenciales al respecto, incluyendo la creación de brigadas de cosacos en el seno de las Fuerzas Armadas rusas. Según la agencia RIA-Nóvosti, en Rusia hay actualmente 11 ejércitos cosacos y funcionan 24 academias para la preparación de cadetes. En lo que no hay claridad es en su número. Fuentes del Kremlin hablan de 700.000 efectivos, cuando los censos elaborados por los propios cosacos los sitúan en torno a los 100.000.

El atamán (jefe) de los cosacos de Kubán (región de Krasnodar), Nikolái Doludá, explicaba en una reciente entrevista al diario 'Komsomólskaya Pravda' que, una vez en las filas del Ejército ruso, los cosacos se diluyen y conservan solamente la denominación. En desfiles y eventos de gala, pueden lucir determinados atributos del uniforme cosaco, pero quedan supeditados completamente a la jerarquía castrense.

Hay también personas que se consideran cosacos por haberlo sido sus antepasados, pero se dedican a otras actividades, y nunca o rara vez visten el uniforme. Las unidades autónomas de cosacos, las que se ven hoy día con el típico gorro de astracán como principal elemento diferenciador y cuyos exabruptos han provocado la actual controversia, tienen carácter paramilitar y se rigen por sus propios códigos, aunque con las limitaciones que establecen las leyes rusas. En Kazajstán, Ucrania y la franja de Transnistria en Moldavia también hay cosacos.

El ejército ruso tiene sus propias brigadas de cosacos. / RC