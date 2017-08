¡'Brexit' a estribor! El mayor portaviones construido para la Royal Navy británica, orgullo de un país que busca recobrar su poder en el mundo, es atacado por fuego amigo en su presentación ÍÑIGO GURRUCHAGA Sábado, 26 agosto 2017, 02:12

Reino Unido puede estar orgulloso de lo que este barco representa», proclamó Theresa May hace unos días, desde el puente del portaviones 'Queen Elizabeth', cuando llegó al puerto de Portsmouth, base de la Royal Navy, tras su travesía desde Rosyth, donde se construyó. El monstruo de 280 metros de eslora y 62.000 toneladas de desplazamiento salió por centímetros de la esclusa del astillero escocés. «Envía una clara señal, cuando Reino Unido forja un nuevo papel, confiado y positivo, en la escena mundial de los años venideros, de que estamos decididos a seguir siendo un poder global absolutamente comprometido, que trabajará con nuestros amigos y aliados en todo el mundo», añadió May. «En guerras de alta intensidad, acciones específicas contra el terrorismo o socorro humanitario para salvar vidas, estos barcos transformarán la capacidad británica de proyectar poder en el mundo».

La primera ministra habló en plural porque en los próximos meses saldrá de Rosyth el segundo portaviones, el 'Príncipe de Gales', de las mismas características. Son una obra de ingeniería nacional que han costado 7.000 millones de euros y han empleado en torno a 8.000 personas. En una despensa de las nueve plantas bajo la pista se almacenarán 66.000 salchichas para alimentar a una tripulación de unos 700 marinos en un viaje de 45 días.

Pero la puesta de gala del 'Queen Elizabeth' fue precedida por un incidente digno de la vieja comedia 'Aquellos chalados con sus locos cacharros'. Un fotógrafo aficionado que operaba un dron en las cercanías del barco cuando repostaba en un puerto escocés fue forzado por el viento a aterrizarlo en el puente del mastodonte, lo recogió sin problemas cuando le permitieron el acceso a la cubierta y, aunque dejó sus señas preocupado por lo que había hecho, nadie le llamó después.

Los británicos son también partidarios del escarnio sobre su nación y la BBC ya había publicado, cuando los medios de comunicación fueron invitados a visitar el barco en el astillero, que sus reporteros habían visto asombrados que un ordenador utilizaba el sistema operativo Windows XP, una antigualla cibernética célebre por su vulnerabilidad ante los intrusos. El Ministerio de Defensa tuvo que desmentir que el barco dependa de tal software.

Reino Unido es además un país amargamente dividido por la marcha de la Unión Europea y a la celebración de May le han seguido comentarios críticos sobre sus afanes y los del portaviones. Philip Stephens, comentarista político del 'Financial Times', describió ayer el barco -el mayor construido nunca por la Royal Navy- como una «desafortunada metáfora del 'Brexit'». «El problema es que el Gobierno no tiene dinero para comprar los aviones de combate americanos para su pista sin diezmar el resto de su presupuesto de defensa», escribía Stephens. «Los buques insignia de la Armada de Estados Unidos transportan 60 o más aviones. El 'Queen Elizabeth' puede albergar 40, pero tendrá que conformarse por ahora con una docena o menos. ¿Un portaviones con pocos aviones y un Ejército reducido a su menor tamaño desde las guerras napoleónicas? La proyección de poder suena huera».

Los comentarios reproducían una controversia nacional que no cesa. Unos reprochan al autor y al periódico su negatividad sobre el Reino Unido de hoy. Otros le recuerdan que los portaviones fueron encargados por el exprimer ministro Gordon Brown, porque, según ellos, quería crear empleo en las circunscripciones laboristas de Escocia. Y hay quienes culpan al Ministerio de Defensa por empeñarse en proyectos glamurosos que no tendrían vigencia ante las amenazas de hoy.

El ministro manda callar

El ministro responsable, Michael Fallon, ha sido tajante. Dijo a los críticos «que se callen» y ensalzó las capacidades de los portaviones, que en turnos de patrulla por los mares del mundo y de residencia y vigilancia en aguas británicas serán, dijo, una pieza fundamental de la defensa británica en las próximas cinco décadas.

La Royal Navy de hoy tiene un tamaño mucho menor que la que defendió la soberanía de las islas Malvinas en 1982. La escolta de destructores y fragatas que ha de acompañar a los portaviones en patrulla mermará la capacidad británica de estar presente en otros lugares y un estudio del RUSI, grupo de estudios de defensa, ha señalado la vulnerabilidad de estos grandes barcos ante misiles de China o Rusia.

Joya del ensimismamiento imperial o plataforma de vanguardia ante un futuro con aviones no pilotados y drones, el 'Queen Elizabeth' ya surca las aguas turbulentas del 'Brexit'.