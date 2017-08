Una boa constrictor muerde la cara a una mujer Boa constrictor. / Reuters La señora avisó al servicio de Emergencias que no podía creer lo que estaba pasando LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 31 julio 2017, 20:32

La pasión por los animales de algunas personas llega a niveles insospechados. Una mujer de Ohio (Estados Unidos) poseía en su casa trece serpientes, de las cuales, dos pertenecían a la especie «boa constrictor». Todo estaba bajo control, hasta que una de las boas se abalanzó sobre ella y mientras se enrollaba sobre su cuello intentó morderle la nariz.

La mujer inmediatamente llamó al servicio de Emergencias para pedir ayuda, pero el operador no podía creerse que de verdad la mujer tenía una boa constrictor sobre ella. «Hay sangre por todos lados», insistía la señora, que cada vez estaba más atrapada por el animal. Aunque podía respirar, la víctima, desesperada, reiteró que se dieran prisa.

Según informa el New York Post, cuando llegaron los bomberos al domicilio, encontraron a la americana en el suelo con la serpiente rodeándole la cara y el pecho y mordiéndole la nariz. Al no conseguir desenroscar la serpiente de la víctima, le cortaron la cabeza con un cuchillo para liberarla. La mujer fue trasladada al hospital donde se recupera de las heridas que no suponen un riesgo para su vida.