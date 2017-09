Biohacking: la creciente tendencia para crear humanos 'mejorados' El biohacking trata de crear humanos mejorados. / LP Esta práctica se basa en incorporar tecnología al cuerpo para potenciar las capacidades físicas y mentales TAMARA VILLENA Valencia Jueves, 21 septiembre 2017, 19:56

Imagina que pudieras encender o apagar las luces con tan solo mover el brazo, encender la tele con un simple movimiento o mejorar tu audición insertando un pequeño microchip en tu cuerpo. Y ahora puedes dejar de imaginarlo, porque el biohacking ya es una realidad: la biología y tecnología se dan la mano para crear una especie de humanos 'mejorados' a base de manipulación tecnológica. Puede sonar extraño y un tanto terrorífico, pero es una tendencia que esta creciendo cada vez más rápido porque su aplicación supone una mejora para la vida diaria.

Como su nombre indica, la práctica del 'hacking' en el cuerpo humano posibilita acercar la ciencia a la ciudadanía de manera palpable. Pero también supone un problema, y es que los laboratorios están dando paso a realizar este tipo de experimento en garajes o cocinas por los propios individuos, al más puto estilo 'Do it yourself'.

Fotolia

Es una especie de biología 'de ir por casa' inspirada por movimientos como el Techno-progresismo que reclaman la necesidad de la alfabetización científica de la sociedad para colaborar, producir e intervenir activamente en su propia salud. Se busca gestionar el propio cuerpo a través de una serie de técnicas nutricionales, médicas y sobre todo electrónicas, para implementar las capacidades físicas y mentales del individuo.

Ejemplo de la aplicación de este tipo de técnica es el caso de Neil Harbisson, considerado como 'la primera persona cíborg' reconocida por una institución internacional por tener incorporada en el cerebro una antena para percibir el sonido de los colores. Otro ejemplo -y pionero- es el vicerrector de Investigación de la Universidad de Coventry, Kevin warwick, que en 1998 se convirtió en el primer humano en implantarse en el antebrazo un transmisor de radiofrecuencia para controlar las luces, temperatura y las puertas de los despachos de la facultad donde realizaba sus invstigaciones por aquel entonces.

Es una práctica útil y en creciente desarrollo, pero que ha abierto un debate ético y moral sobre las limitaciones a la hora de manipular el cuerpo humano y de las consecuencias físicas y sociales que podría acarrear.