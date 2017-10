El Gobierno chino premia a Avelino Corma con el 'Premio de la Amistad' Se trata del máximo reconocimiento que esa institución otorga a personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada contribución al progreso económico y social del país. EFE VALENCIA Lunes, 2 octubre 2017, 14:19

El científico Avelino Corma ha recibido el "Premio de la Amistad" del Gobierno chino, el máximo reconocimiento que esa institución otorga a personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada contribución al progreso económico y social del país.

Este doctor en Química del Instituto de Tecnología Química ITQ (centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia) recibió el galardón el pasado sábado en una ceremonia que contó con la presencia del viceprimer ministro chino, Ma Kai, han informado hoy fuentes del CSIC y de la UPV.

"The People's Republic of China Friendship Award" es el máximo reconocimiento que el Gobierno de China otorga a personalidades y expertos extranjeros que hayan realizado una destacada contribución al progreso económico y social del país.

En su versión moderna, que se otorga desde 1991, cada año el State Administration of Foreign Experts Affairs de China selecciona a cincuenta expertos extranjeros para el premio.

El galardón, que se concede no solo por las contribuciones de los expertos al progreso chino sino también como símbolo de amistad, consiste en un certificado y una medalla decorada con un relieve de la Gran Muralla, junto con la inscripción "Friendship Award", en inglés y en chino, y se entrega como parte de las celebraciones del 1 de octubre, Día Nacional de China.

Entre los españoles que han recibido el premio figuran Josep Lluís Araus, catedrático del Departamento de Biología Vegetal de la Universitat de Barcelona y jefe del Grupo de Investigación Consolidado de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos, que recibió el premio en 2008.

También lo ha recibido Pedro Nueno, profesor del IESE Business School de la Universidad de Navarra y presidente de la China-Europe International Business School (CEIBS), que fue galardonado en 2009.

Avelino Corma (Moncófar, Castellón, 1951) ha recibido el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014), la Medalla de Honor al fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo (2012), la Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa (2011) y el Mérito Científico de la Generalitat Valenciana (2011).

Asimismo, ha sido reconocido con el Premio Eni Award (2010), el Royal Society of Chemistry Centenary Prize (2010), el Rhodia PierreGilles de Gennes Prize for Science and Industry (2010) y el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías (2000), entre otros.

Corma es miembro extranjero de la Royal Society de Reino Unido (2012), la National Academy of Engineering (USA), la Real Academia de Ingeniería de España, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (2011), la Academia Europea, la Chemical Science Section y, desde 2015, de la Académie des sciences de Francia.