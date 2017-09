11 aplicaciones gratuitas para soportar la vuelta a la rutina Las apps te pueden ayudar en la vuelta a la rutina. / Fotolia/LP Con esta pequeña ayuda tecnológica conseguirás volver con las pilas cargadas TAMARA VILLENA Valencia Lunes, 4 septiembre 2017, 20:31

Tras el verano, es normal acostumbrarse a un horario más relajado, a posponer las cosas o incluso a no tener nada que hacer. La vuelta a la rutina siempre es dura, pero con las nuevas tecnologías cada vez hay más opciones para sacudirse la pereza y retomar las actividades diarias con las pilas cargadas. Una de las soluciones más accesibles y sencillas para hacer más llevadera la época otoñal son las aplicaciones móviles, que ofrecen una gran variedad de funcionalidades al alcance de la mano.

Los temidos madrugones, reniones interminables o el buzón de entrada a estallar de correos electrónicos son solo algunos de los cambios a los que más te costará volver a acostumbrarte y que producen el temido y habitual 'síndrome postvacacional'.

Pero cada vez más, la tecología está del lado del usuario, que tiende con mayor frecuencia a acumular aplicaciones de todo tipo como soporte para realizar una gran variedad de actividades: desde hacer la compra, hasta pedir comida, redactar textos o consultar el clima. El universo 2.0 nos facilita el acceso a este tipo de plataformas prácticamente desde cualquier dispositivo, sea Android, Apple, Blackberry o Windows Phone.

Por ello, entre la gran cantidad de aplicaciones disponibles, te presentamos una selección de las 10 apps gratuitas que te harán más fácil la vuelta a la rutina:

1

Alarmy

Si eres de los que les cuesta levantarse por la mañana, con esta app no tendrás ninguna excusa para llegar tarde porque para que deje de sonar en necesario que el usuario realice tareas para desertarse como hacerse una foto o sacudir el teléfono sin parar. No es un despertar del todo agradable e idilico, pero es la opción perfecta para quienes se les peguen las sábanas más de la cuenta. Se olvidaron las alarmas cada cinco minutos y el ir aplazándolas, empieza septiembre despertándote a la hora. Además, integra un apartado para el tiempo, donde te actualiza el clima diario para que salgas de casa bien preparado. Está disponible tanto para Android como para iOS.

'Alarmy' te ayudará a levantarte a la primera. / Fotolia/LP

2

Remember the milk

Su original título es un claro ejemplo de lo que esta aplicación aporta: un recordatorio constante de cosas que no se te pueden olvidar, especialmente orientada para personas ocupadas. Gracias a esta app podrás mantener las tareas al día ya que su utilidad te facilitará la organización y el trabajo. Podrás hacer listas de cosas pendientes, organizar tu agenda en función de tus prioridades y recordar todo esto gracias a un sistema de alarmas que no dejará que se te pase ni una. Es una manera sencilla de organizar todo en una sola aplicación, ya que permite gestionar y unificar tareas de Evernote, GMail y Google Calendar, además de poder integrar tu actividad en Twitter. Disponible para Android e iOS.

3

Scanbot

Volver a la oficina o a las clases supone una pila de papeles y documentos esperando a ser leidos, fotocopiados, compartidos, etc. Si no quieres perder el tiempo en tener que ir a la fotocopiadora o utilizar un escáner, no hace falta que optes por la vía cutre de hacer fotos para almacenar y enviar documentos: con esta aplicación podrás escanear archivos con calidad, rapidez y comodidad. Tus documentos tendrán una calidad de hasta 200 ppp, similar a la obtenida con un escáner de escritorio, que podrás incluso mejorar gracias a los modos de optimización que ofrece la app como la reducción del desenfoque. Sin duda, una opción para agilizar tu organización que te ahorrará tiempo y te ayudará a mantener el estrés bajo control. Disponible para Android e iOS.

4

Hatcook

Con esta aplicación no tendrás que preocuparte sobre qué hacer para comer, ya que te facilita las recetas que se pueden hacer con los ingredientes que tengas en la nevera. Simplemente tendrás que indicar los alimentos que tienes a mano y preocuparte por elegir la opción más apetecible -y eso sí, cocinarla-. Es una de las apps de cocina más conocidas y mejor valoradas que además también posibilita buscar recetas por región o dificultad y cuenta con más de 5.000 platos culinarios de todo tipo: veganos, sin lactosa, etc. Si tu estómago se ha acostumbrado a la comida veraniega y recetas refrescantes y exóticas, descargarte esta aplicación hará que tu vuelta a la rutina sea casi tan apetitosa como comer en un algún remoto y turístico lugar. Disponible para Android e iOS.

Con 'Hatcook' tu paladar no notará la vuelta a la rutina. / Fotolia/LP

5

WPS Office

Es una de las apps más populares de oficina, ya que integra todo en uno: es un procesador de textos, presentaciones, hojas de cálculo y visualizador de PDFs. Aparte de todo esto, integra los principales servicios en la nube para gestión de documentos, Google Drive, Dropbox y OneDrive. Ofrece la posibilidad de tenerlo todo en un mismo sitio y ahorrar espacio en nuestro dispositivo. Disponible para Android e iOS.

6

Mint: Budget, Bills, Finance

Es importante no descuidar las finanzas en el mes de septiembre, ya que con los excesos del verano puede que tengamos la cuenta algo descontrolada. Por ello, esta app te vendrá genial para volver a poner tus asuntos en orden: recibirás recordatorios de futuros pagos para que los tengas en cuenta y podrás hacer presupuestos orientativos para lograr alcanzar tus objetivos financieros como si de un juego se tratase. Eso sí, está en inglés para que practiques mientras averiguas cómo alejarte de los números rojos. Disponible para Android e iOS.

7

Zombies, Run!

Septiembre no solo significa rutina laboral o académica, también toca ponerse al día para volver a estar en forma física y desoxidar tu cuerpo tras el periodo de relax vacacional. Con esta aplicación, especialmente dirigida para los amantes de The Walking Dead, podrás ejercitarte mientras huyes para 'salvar tu vida' de los zombies que te persiguen: te pondrás en el papel de un superviviente y tendrás que correr mientras escuchas por los auriculares a muertos vivientes que te persiguen, tendrás que agacharte para 'recoger objetos' o hacer un 'sprint' para alejarte de ellos. En definitiva, una forma original de unir diversión y deporte que te ayudará a volver a poner los motores en marcha. Disponible para Android e iOS.

Con septiembre toca volver a ponerse en forma. / Reuters

8

Wuolah Apuntes

Esta aplicación fue puesta en marcha por unos universitarios sevillanos para que los estudiantes puedan poner a la venta sus apuntes, compartirlos online y obtener ingresos por ellos. Su funcionamiento es sencillo, depende de la densidad de los apuntes y de las descargas que tenga, ya que cada vez que alguien se baje tus apuntes se incrementará tu saldo. Cualquiera puede descargárselos de forma gratuita y además valorarlos, de manera que el resto de usuarios de la aplicación sepan cuáles son los mejores. Podrás encontrar exámenes, ejercicios, apuntes, prácticas...Podrás resolver tus dudas y las de tus compañeros desde el propio feed de la app o hacer preguntas en los chats de los documentos. Disponible para Android e iOS.

9

Trello

Esta aplicación te dará una perspectiva de todos tus proyectos, tanto del trabajo como de casa. Bien tengas que gestionar un equipo o simplemente elegir los muebles de la cocina y poner a toda la familia de acuerdo, esta app te permitirá gestionarlo todo de manera sencilla. Es la plataforma perfecta para organizar tus tareas y escribir tus documentos de una forma muy visual, podrás estructurar la informacióon mediante tableros para tenerlo todo a golpe de vista y además permite el uso colaborativo, por lo que podrás utilizarla solo o con compañeros, amigos y familiares. Podrás compartir con ellos los documentos que generes para que participen directamente y evitar los trámites de envío y espera de respuestas, por lo que podréis trabajar a la vez y no tendrás que aplazar tu trabajo hasta que la otra persona haga su parte. Disponible para Android e iOS.

10

Evernote

Y precisamente para mejorar tu organización te presentamos la app por excelencia en este ámbito: Evernote te facilita crear y compartir notas en tu móvil, capturar fotos, crear listas e incluso tiene un método de grabación de voz que transcribe a palabras el audio, por lo que podrás grabar clases o conferencias y tenerlas tanto en texto como en audio sin tener que hacer el mínimo esfuerzo. Además, te permite sincronizarlo todo con el ordenador para que puedas tener todos tus documentos a mano desde cualquier dispositivo. También tiene una versión premium que te permitirá incluso trabajar offline para que puedas aprovechar cualquier momento y en cualquier lugar. Disponible para Android e iOS.

Olvídate de las notas en la nevera con 'Evernote'. / LP

11

Feedly

Por último, con septiembre y la vuelta al día a día se acaba la desconexión y deberás estar al tanto de todo lo que pasa, para lo que Feedly será tu mejor aliado. Es un agregador de contenido RSS, que condensará tus páginas favoritas para que no te pierdas nada sin tener que ir una a una. Te ahorrará tiempo y mantendrá informado, además el contenido se divide por temáticas que puedes elegir para configurarlo según tus preferencias al máximo. Disponible para Android e iOS.