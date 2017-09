Una aplicación asegura poder averiguar la orientación sexual por los rasgos faciales Análisis cara / LP La investigación ha generado polémica por ser discriminatoria con bisexuales y transgénero LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 12 septiembre 2017, 21:02

Un estudio realizado por la Universidad de Standford (EEUU) asegura poder averiguar la orientación sexual tan solo por la forma y rasgos del rostro. El trabajo ha culminado con el diseño de una polémica aplicación que mediante una foto te categoriza de heterosexual u homosexual. «Las caras contienen mucha más información sobre la orientación sexual de una persona de la que puede ser percibida e interpretada por el cerebro humano», aseguran Michal Kosinski y Yilun Wang, creadores de la app.

El equipo utilizó inteligencia artificial para extraer las características de 35.326 imágenes faciales que fueron puestas en relación con la orientación sexual de quienes aparecían en las fotos.

El sistema acertaba la sexualidad en 8 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres, mientras que los humanos solo acertaban la orientación sexual de los sujetos en un 61% en el caso de los hombres y un 54% en las mujeres. Además, la precisión del algoritmo aumentó a 91 % y 83 % cuando en lugar de una imagen, se utilizaban cinco de distintos ángulos de cada persona analizada.

La aplicación no solo recoge datos físicos del rostro sino también se nutre de algunas expresiones y características transitorias características, de acuerdo al estudio, de una determinada orientación sexual. «En consonancia con la teoría hormonal prenatal de la orientación sexual, los hombres y mujeres gays tendían a tener una morfología facial, expresión y estilos de aseo atípicos de género», aclaran los científicos.

Este estudio no ha estado fuera de polémica, ya que, según recoge 'The Guardian' el colectivo LGTBIQ+ ha denunciado que la investigación puede ser usada para dañar a las personas y la califican como «peligrosa, sesgada y ciencia basura». El colectivo acusa a la app de discriminar a las personas bisexuales y transgénero, que no estaban incluidas en el programa, así como de hacer asunciones imprecisas del género y la orientación sexual.