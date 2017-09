Àngels Martínez, la diputada de Podemos que quitó las banderas de España del Parlament catalán 00:32 Àngels Martínez quitando las banderas de España en el Parlamento catalán. / EFE La diputada ha descartado pedir perdón como le ha emplazado Pablo Iglesias EUROPA PRESS Jueves, 7 septiembre 2017, 16:03

La diputada de SíQueEsPot en el Parlament Àngels Martínez (Podem) ha descartado pedir perdón como ha pedido el líder de Podemos, Pablo Iglesias: "Si alguien tiene que pedir perdón es quien abandona un pleno en un momento que se discute políticamente", en alusión a los diputados de Cs, PSC y PP justo antes de votarse la ley del referéndum.

En declaraciones en los pasillos del Parlament, ha explicado este jueves que retiró de los escaños las banderas españolas colocadas por el PP antes de votarse la ley porque cree que no es una bandera que pueda unir ni reconocer la España plurinacional.

"No me parece que sea la bandera que nos puede unir y representar a todos. Es una bandera que no reconoce a la España plurinacional", ha defendido la diputada.

Durante la votación de la ley del referéndum, los diputados del PP abandonaron el pleno dejando en sus escaños banderas españolas y catalanas, y Martínez retiró las españolas, siendo reprendida por la presidenta, Carme Forcadell.

Martínez ha dicho que, por la bandera española, su padre a los 18 años fue a luchar y la mitad de su familia murió, y que es una bandera "que fue impuesta por la fuerza de las armas".