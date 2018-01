Alerta contra los billetes falsos que pueden 'colarte' en cualquier momento: «Son casi idénticos» «La tinta, cuando se gira, cambia de color, y en este caso está muy bien imitada» REDACCIÓN Lunes, 29 enero 2018, 22:35

Golpe sincronizado en España y Bulgaria, donde fabricaban los euros falsos, sobre todo billetes de 500. Los trasladaban en autobús o avión oculto en el cuerpo. La metodología es muy similar a la de los traficantes de droga", nos explica Juan Bañuelos, inspector jefe de la Unidad de Investigación del Banco de España.

El destino, Alicante, donde los ponían en circulación por el método del goteo, que consiste en realizar pequeñas compras. Conseguían el engaño por la gran calidad de la imitación. "La tinta, cuando se gira, cambia de color, y en este caso está muy bien imitada. Si nos lo dan suelto, como no tengo con qué comparar, puede darse el engaño".

Es imposible saber cuántos billetes falsos hay en nuestro país en circulación, pero "no hay grandes cantidades, porque el euro es el billete más seguro". Su origen, tres focos principales: Italia y Centroeuropa; Sudamérica, sobre todo Perú y Colombia. Y la propia España, con un éxito policial rotundo. "No hay una falsificación realizada en nuestro país que no hayamos desmantelado".

En el último año, en nuestro país, se han desarrollado 19 operaciones en las que se han intervenido casi 3 millones de euros en billetes falsos.