Hace un par de meses, en una charla en la Escuela Taurina de Salamanca, habló de la humildad y dijo que un torero no debe llorar nunca en público. ¿Cree que hoy en el toreo, quizá como en el mundo del espectáculo en general, hay una tendencia al exceso, al sentimentalismo y a la soberbia?

Está pasando. Hay una tendencia al extremismo que me da pena. Antonio Ordóñez me dijo una vez que desde que yo llegué a las plazas, los toreros se saludaban entre ellos en el patio de cuadrillas, cosa que antes no sucedía. Algunos ni se hablaban, y otros se lanzaban bravuconadas, aunque luego todos éramos compañeros. Y en cuanto al sentimentalismo, creo que hay que ser sensitivo, y no sensiblero. Y respetuoso con el toro, porque es el único ser que nos da lo que tenemos.

A usted no le gustan los halagos, pero ha recibido homenajes incluso en el extranjero, se han publicado libros sobre su figura, un sello de Correos... ¿Cómo ha llevado todo eso?

En mi casa no hablábamos nunca de toros, salvo si había alguna anécdota. Y los halagos nunca me han servido para nada. Éramos así en casa; mi mujer, también. Esta no es tierra de halagos, aunque a mí me han tratado siempre con cariño.

¿Y los críticos? ¿Cómo se ha llevado con ellos?

Los he respetado mucho, cuando me han puesto bien y cuando me han puesto mal. Hay que relativizar las cosas. La crítica nunca ha elevado a nadie ni lo ha hundido.

¿Leía todas las críticas?

Todas supongo que no, a veces porque ya no estaba en el lugar donde se editaba el periódico cuando aparecía. Guardo muchas, buenas y malas. Incluso una que mi paisano Alfonso Navalón tituló: «Viti, vete».

¿Cómo se tomó ese título?

No hay por qué llevarse mal con los críticos. Siempre he defendido esa postura ante mis compañeros, de la misma manera que nosotros a veces nos negábamos a lidiar toros de algunas ganaderías porque no estaban bien. Si no te lo tomas así, es que en esta profesión no vives. El Cordobés quiso ajusticiar una vez a Navalón en Bilbao. ¿A qué venía aquello? Ahora la información no tiene nada que ver con lo de entonces.

Durante un tiempo, es sabido, los cronistas taurinos recibían sumas de dinero de los toreros. ¿Lo hacían todos?

No sé si todos, pero era un sistema establecido y común. No crea que eran grandes sumas, a veces ni siquiera era dinero, sino que se les regalaban entradas. En otras ocasiones los periódicos pedían publicidad. Y también había diarios que no admitían nada de eso. Recuerdo una crítica de una corrida que compartimos cartel Paco Camino y yo, y él afeó al autor que me elogiara a mí más, pagándole como lo hacía.