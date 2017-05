Antonio Banderas, de la ilusión a la decepción

El gran proyecto cultural «soñado para Málaga» por Antonio Banderas con el que aspiraba a volcarse a sus 57 años aún más con su ciudad y situarla como referencia en la formación en las artes escénicas se esfuma después de las duras críticas de la oposición municipal de izquierdas -especialmente de Málaga para la Gente y Málaga Ahora- al procedimiento que el equipo de gobierno y el alcalde, el popular Francisco de la Torre, han seguido en una adjudicación «a medida» del concurso de ideas sobre una parcela de dos mil metros en el Centro.

La polémica no ha remitido desde entonces, incluso con críticas desde Ciudadanos, el grupo que apoya al equipo de gobierno del PP. Finalmente el actor ha decidido dar un portazo inesperado «por los insultos y el trato humillante» que asegura haber recibido públicamente desde entonces en medios y redes sociales. «Espero que esta decisión limpie el concurso de la intoxicación en la que parece ser me he convertido», asegura en una carta publicada en exclusiva en 'Sur' en la que expone su visión del proyecto.

Junto a las críticas de falta de consenso municipal y al papel del alcalde, que abiertamente siempre ha mostrado sus simpatías por que ganara el proyecto de Banderas, el asunto ha dado también para la crítica con trazo grueso del papel del intérprete malagueño. Así, Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, decía ayer mismo que Banderas pretendía convertirlo «en el malo de su próxima película» y que podría llamarse 'El Zorro y el Zorrilla', en alusión a uno de los papeles que dio fama al actor.

En su extensa carta titulada 'A todos los interesados', Banderas se muestra decepcionado por la polémica y dice adiós a su idea cuando iba a recibir el espaldarazo definitivo en la segunda fase del concurso centrada en el contenido. El proyecto planteaba convertir el solar de dos cines cerrados desde hace 13 años en «un lugar de cultura viva y efervescente», asegura en su carta. El futuro edificio, que obligaba a una modificación en la normativa urbanística, estaría a cien metros de su casa en el centro, en la plaza de la Merced, donde también se encuentra la casa natal de Picasso. «Nunca pasó por mi cabeza la idea de que este proyecto fuese rentable para mí. La idea era más bien la contraria», se defiende Banderas.

Mientras el alcalde y PSOE y Cs no ocultan su «sorpresa» por la decisión del actor y se disponen a trabajar para que no tire la toalla, su alusión de que buscará «otro lugar» ha activado Incluso al grupo de Cs en Sevilla, que se adelantaba ayer a ofrecer la ciudad para acogerlo. Banderas manifestó en Málaga en el reciente Festival de Cine su intención de vincularse aún más a la ciudad, y el proyecto sobre el solar de los viejos cines era su apuesta. La iniciativa que impulsaba junto al arquitecto José Seguí y los empresarios Sandra García Sanjuán e Ignacio Maluquer, de Starlite, y con la que se proponía movilizar inversión privada de 14 millones para la construcción del edificio, incluía dos teatros con un presupuestoanual de tres millones, y una amplia oferta formativa en artes escénicas y audiovisuales, además de usos comerciales y espacios gastronómicos. Banderas asegura en su carta que se disponía a echar mano de todos sus contactos y relaciones durante 40 años en la élite del cine.