Jeff Jarvis: «Los medios y las redes sociales deben trabajar juntos»

Jeff Jarvis, gurú sobre el futuro del periodismo y profesor en CUNY, la universidad de la ciudad de Nueva York, asegura que el periodismo «se tiene que reinventar para la era de internet». Es categórico al señalar que los medios de comunicación «deben trabajar junto con Google, Facebook y otras redes sociales». Él personalmente ha pasado mucho tiempo intentando «llevar la paz» entre ambos, dice, y asegura que deben aprender unos de otros. Los periodistas deben enseñar «responsabilidad» a las redes sociales y de ellas pueden aprender cómo «conocer y escuchar» al público.

Respecto al problema de los contenidos difundidos a través de las redes sociales que incitan al odio o a la violencia o las noticias falsas, Jeff Jarvis advierte de que no se debe considerar a Facebook y Google como medios de comunicación y que no le gustaría que estas empresas controlaran todo lo que pone la gente para comunicarse con otros. Aboga más bien por desarrollar herramientas de inteligencia artificial o que sean utilizadas por los propios usuarios para avisar de contenidos no apropiados.