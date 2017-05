«¿Por qué tengo que ser madre?»

Marina Romero (Málaga, 1979) vive en Madrid, es periodista deportiva de radio y televisión y está un poco cansada de que le pregunten cuándo va a ser madre. Nunca ha tenido una relación duradera, trabaja todos los fines de semana, no es rica y carece de estabilidad laboral. «Sería una falta de responsabilidad tremenda tener un hijo porque sí, para no verlo. Hay quien dice que no querer hijos es egoísta y frívolo, pero a veces me planteo si, en estas condiciones, no sería al revés», reflexiona.

Los niños le encantan y se le dan bien; de hecho, cuando vivía en Sevilla ayudó a criar a sus sobrinos, a los que adora. Pero aparte de los aspectos prácticos, tiene motivos profundos: «Tener hijos significa vivir con miedo para siempre».

Y otros más superficiales, pero igualmente válidos. «No quiero cambiar de vida. Me lo monto bien. Disfruto del tiempo libre, viajo mucho, doy clases, voy a la ópera, entreno en el gimnasio, salgo a comer con amigos... Me apunto a un bombardeo. Hacer muchas cosas me hace feliz», reconoce.

Le parece absurdo el miedo a la soledad: hay muchos ancianos con hijos a los que apenas ven. «De hecho, están menos preparados para ese momento que yo», afirma Marina, que conoce mucha gente de su edad, con y sin pareja, en cuya rutina no encajan los niños.

«Si tuviera 500 vidas sí sería madre. Pero también sería voluntaria en la India, médica o cantante de ópera. No podemos serlo todo -razona-. Como no sé lo maravilloso que es, no lo echo de menos. Tampoco añoro ser astronauta y ver la Tierra desde el espacio».

Por si fuera poco, Marina ya ha justificado su paso por este mundo: hace unos años donó su médula ósea y salvó a un niño con cáncer. «Es lo más parecido a dar la vida a una persona», argumenta.