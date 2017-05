Hoy se cumplen diez años sin Madeleine

Hoy se cumplen diez años de la desaparición en Portugal de la pequeña Madeleine, la niña inglesa de tres años a la que sus padres dejaron sola con sus dos hermanos pequeños en el apartamento vacacional mientras salían a cenar. Diez años de una investigación mediática que no cesa.

Todo ocurría en un complejo del sur de Portugal donde aquel 3 de mayo de 2007 se perdía el rastro de Madeleine McCann. La familia se encontraba de vacaciones, y mientras sus padres salían a cenar junto a unos amigos, la pequeña de tres años y sus dos hermanos se quedaron durmiendo en la habitación. Cuando su madre regresó poco después al dormitorio para ver cómo estaban, Madeleine había desaparecido.

Ahora, 10 años después, estaría a punto de cumplir 14 años, Kate y Gerry McCann no cesan en su lucha por encontrarla. Una fecha que no olvidan aseguraban hace unos días en una entrevista en exclusiva para la cadena británica BBC. "Mi esperanza de que Madeleine esté ahí no es menos de lo que era hace casi diez años, quiero decir, aparte de las primeras 48 horas, nada ha cambiado desde entonces", ha señalado la madre en esa entrevista.

En estos años muchas han sido las líneas de investigación. Primeramente trabajaron de forma simultánea la policía británica y la lusa, esta última sospechó de que los McCann pudieran estar detrás de la desaparición. En julio de 2008 se archivó el caso por falta de pruebas. Mientras, Kate y Gerry recaudaron fondos para tratar de encontrar cualquier pista que les llevara hasta su hija. Hasta que en 2011 Scotland Yard reabrió el caso con 30 detectives de los cuales sólo 4 trabajan a día de hoy. Un suceso mediático en el que se han invertido 11 millones de libras, a los que se añaden una prórroga de 85.000 que acaba de conceder el Estado por seis meses más y que permitirán seguir avanzando en las pesquisas.

Según la prensa británica, las investigaciones estarían centradas ahora en la búsqueda de una mujer vestida de morado que dos horas antes de que Madeleine desapareciera, habría sido vista junto al apartamento por una vecina.