«He estado 77 años entrenando para ser mayor»

La Juana I de Castilla de Concha Velasco es mucho más que Juana la Loca. Hasta el 7 de mayo retrata en el Olympia las últimas cinco horas de este personaje. Confiesa que es una función (dirigida por Gerardo Vera) dura, que precisa de mucha concentración y entrenamiento. Pero nada puede con ella. Llega de rodar 'Las chicas del cable', serie que estrena hoy Netflix.

¿Impone representar a un personaje real como la Reina Juana?

No. Fue una lección que aprendí con Josefina Molina cuando hice 'Teresa de Jesús'. Ella me decía que leyese e investigase todo alrededor de su figura y después lo olvidase y pensase que simplemente era una mujer, «trátala como una mujer». Y eso es lo que he hecho ahora también, pensar en Juana como una mujer, maltratada por la historia y por su familia. Le llamaban 'Loca' porque todos tenemos esos apodos, como yo era la 'chica ye-ye'.

Era y es. Ese título no caduca.

Antes me enfadaba una barbaridad cuando me lo decían y ahora sin embargo me pongo muy nerviosa porque mi nieto canta otras cosas. El otro día me canta esa que dice «despacitooo» en lugar de aprenderse 'La chica ye-ye' (ríe).

Le preguntaba si le daba temor un personaje, pero imagino que a usted ya no le da miedo nada.

Casi nada. Sólo me da miedo no quedar bien ante mis hijos el día que yo me vaya de este mundo. Lo único que me preocupa es la herencia que le voy a dejar a mis hijos como persona, económica no tendré nada porque como todo el mundo sabe lo he perdido todo aunque no deba nada a nadie.

¿Y usted da miedo alguna vez?

Sí. Tengo un carácter fuerte. Y como me dice Raúl Sender es una mochila con piedras que tengo que quitarme porque pesan demasiado, pero no puedo.

¿Ha descubierto caras que no se conocían de este personaje?

Se ha reescrito la función varias veces por todo lo que hemos ido descubriendo. Su autor, Ernesto Caballero, últimamente ya me ha dicho que basta de cambios, aunque en el montaje de Valencia hemos incluido cosas que no estaban en otros. Ha sido un personaje incomprendido y odiado, empezando por su padre que prohibió incluso que se le informase de que había muerto.

Su Juana es más madura. Siempre se la representa en la edad de juventud.

Claro, esta obra habla de la última noche de Juana en la que su nieto, Felipe II, le acusa de luterana y de bruja. Esto no se sabía, como no se sabía que no hizo la comunión. De ella solo se ha contado que se enamoró de Felipe el Hermoso y que tenía celos. Nada más.

Qué difícil es encontrarse hoy en día con personajes interesantes de personas mayores, ¿no?

Me impresiona que no queramos ver la vejez retratada, nos da miedo. Qué mal se tratan las películas de viejos en España, siempre es para reírse. Es como cuando los sacan en reportajes de la tele para que digan tonterías. Detesto a los que se aprovechan a los ancianos para dar de ellos esa imagen.

Lola Herrera dice que a ella le gusta ser vieja, que es a la sociedad a la que no le gusta.

Coincido. Yo he estado 77 años entrenando para ser mayor y estoy encantada.

Y sin miedo a enseñar el rostro tal cual es. En esta obra no se caracteriza.

Es más aquí casi me tienen que pintar arrugas, porque yo tengo pocas. Y eso que me gustan las de la cara, las del cuello no, por eso siempre llevo bufandas. Las arrugas son necesarias, dicen tanto de una... Yo estoy encantada de haberme conocido con mis años, mis arrugas y mis manchas. Me reivindico a mí misma cada día.