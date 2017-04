El orgullo de Italia no despega

El miércoles 8 de junio de 2016 las azafatas de Alitalia se presentaron de estreno en el aeropuerto romano de Fiumicino. Abandonaban el verde que habían vestido durante las últimas dos décadas y se embutían en unos elegantes y ceñidos trajes de color burdeos que combinaban con un gorrito ladeado de la misma tonalidad y unas medias de un verde tal vez demasiado vivo. La nueva indumentaria alcanzó aquellos días el grado de noticia de interés nacional y se coló en todos los medios, que desmenuzaban los pormenores del diseño asegurando que había en él una inspiración «en el glamour de los años 50 y 60».

A la misma hora en que las azafatas lucían por los pasillos de Fiumicino su flamante estilismo, diseñado por Ettore Bilotta, unos cincuenta trabajadores de Alitalia montaban una protesta contra los nuevos uniformes en la Terminal 1 del principal aeropuerto de Roma. «No respetan los estándares de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) -explicaba entonces un delegado sindical, pues están fabricados en un 70% con tejido acrílico, así que en caso de incendio resultan altamente inflamables. Son sólo vestidos bonitos sin insignias, por lo que ni siquiera resultan fácilmente reconocibles para los pasajeros».

Aquel episodio de los nuevos uniformes conforma una imagen simbólica de la situación de la antigua compañía de bandera de Italia, controlada desde 2013 por la aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos Etihad, que entró en su accionariado cuando estaba al borde de la quiebra y después de que el Estado la reestructurara con dinero de los contribuyentes. Era la segunda vez que lo hacía en cinco años, pues en 2008 las perspectivas estaban igual de negras y hubo que echar mano de las arcas estatales para evitar que cerrara. Según los cálculos de Mediobanca, desde 1974 Alitalia se ha llevado 7.400 millones de euros de fondos públicos. Una sangría que no cesa y que el 8 de junio de 2016, cuando las azafatas estrenaron sus nuevos uniformes, continuaba al ritmo de dos millones de euros de pérdidas diarios. Pese a ello, aquellos días al mencionar la compañía sólo se hablaba de la elegancia de los vestidos. Las crisis parecían resueltas y el futuro, pintado de color de rosa, pues se viajaba de la mano de Etihad. Sus petrodólares eran un poderoso tranquilizante.

Menos de un año después, Alitalia vuelve a estar a punto de quedarse en tierra. Y esta vez parece que la cosa va en serio, pues no se esperan más ayudas del Estado. La mayoría de los 12.500 trabajadores han rechazado el nuevo plan industrial, que preveía una recapitalización de hasta 2.000 millones, porque no aceptan los recortes que iban llegar ni tampoco se fían de los planes de futuro que planteaban los propietarios: Etihad y Midco, un consorcio que posee el 51% del accionariado y que está controlado por los dos principales bancos del país, Intesa Sanpaolo y Unicredit.

Ante el 'no' de sus empleados, a Alitalia no le ha quedado otra que pedirle al Estado que le eche una mano y nombre un comisario para gestionar la situación desastrosa en que se encuentra. Según fuentes de la propia empresa, sólo tiene dinero en caja para aguantar dos o tres semanas. Para saber si la aerolínea es vendida a otra compañía, acaba despiezada o surge alguna otra opción en su horizonte puede ser decisiva la asamblea de accionistas convocada hoy y la reunión del próximo martes, donde se espera que se terminen de tomar las decisiones sobre su futuro. De momento, el Gobierno parece que no va a acudir en su rescate. «Hay que decir la verdad, yo ya la dije antes y lo digo también ahora: no se dan las condiciones para una nacionalización», comentó ayer el primer ministro, Paolo Gentiloni.

Un crecimiento anquilosado

La crisis de Alitalia resulta en algunos aspectos sintomática de la realidad de una parte de la economía italiana. En aquellos ámbitos donde el Estado ha metido la mano o trataba de defender el interés de un sector en particular por encima del bien general, los resultados han sido desastrosos. Las consecuencias se notan en todo el país. Es cierto que Italia sigue siendo la tercera economía de la zona euro, forma parte del G-7 y muchas de sus empresas exportan a todo el mundo y son ejemplos de excelencia, pero las cifras macroeconómicas dan miedo: desde 2001 está entre los países que han tenido un crecimiento económico más reducido, poco mejor que naciones como Zimbabwe y Haití.

En Roma no ha habido desde entonces un dictador como Robert Mugabe ni se han sucedido los huracanes, terremotos y gobernantes corruptos, pero se han dado cuatro causas que los expertos coinciden en señalar como las culpables de que Italia sea un gigante dormido y acatarrado. Cuando las naciones de su contexto estaban en recesión, como ocurrió durante los años más graves de la reciente crisis, las cifras de la economía transalpina eran peores que las del resto, mientras que cuando tocaba crecer la cosa no iba mejor. Basta recordar los datos de expectativas de crecimiento del PIB en 2017: en España se espera un aumento del 2,7%, mientras que será sólo del 0,8% en Italia, el farolillo rojo del G-7.

La primera culpa del estancamiento la tiene la inestabilidad política, que lleva de la mano la inestabilidad legislativa que tanto ahuyenta las inversiones de las empresas. El segundo motivo viene de la elefantiasis burocrática, subrayado por el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que coloca a Italia en el puesto 44, 12 por debajo de España e inmediatamente detrás de Rusia. Tiene también su peso la gran fractura que se da entre el norte industrioso y el sur menos desarrollado, lastrado por una infraestructuras muy deficientes. La diferencia de renta per cápita entre ambas partes del país es enorme: en la zona meridional es un 60% inferior. El cuarto motivo es fácil de adivinar: las mafias que controlan una parte significativa de la economía del país. Se calcula que facturan unos 130.000 millones de euros anuales.