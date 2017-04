El último rinoceronte blanco macho busca pareja en Tinder

"El destino de mi especia depende literalmente de mi". Esta es una de las frases de presentación de Sudán, el último rinoceronte blanco macho del norte de África, en Tinder.

La reserva Ol Pejeta ha decidido crear este perfil tan curioso en una de las redes sociales más populares del momento como iniciativa para recaudar 9 millones de dólares, cantidad para completar la investigación ya existente sobre Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), y evitar la extinción de la especie.

"Soy único en mi especie. No, en serio, soy el último rinoceronte macho (del norte) del planeta Tierra. No quiero parecer muy lanzado, pero el destino de mi especie literalmente depende de mí. Me desenvuelvo bien bajo presión. Me gusta comer hierba y relajarme en el barro. No tengo problemas. Mido 1,82 y peso 2,2 toneladas, si es que eso importa."

El animal, al que se le retiró el cuerno para prevenir posibles ataques de cazadores, cuenta además, con protección de guardias armados durante las 24 horas del día. Sudán vive acompañado de dos hembras de avanzada edad, Najin y Fatu, con las que no ha podido reproducirse.

“Salvar los rinocerontes blancos del norte es crítico si queremos que un día los rinocerontes vuelvan a introducirse de nuevo en África Central. Ellos contienen rasgos genéticos únicos que les confieren la capacidad de sobrevivir en esta parte de África. En última instancia, el objetivo será volver a introducir la población de rinoceronte blanco del norte de vuelta a la naturaleza, que es donde se encuentra su verdadero valor”, destaca Richard Vigne, CEO de la reserva Ol Pejeta Convervancy.