Nerón vuelve a hacer arder Roma

Cuenta Indro Montanelli en 'Historia de Roma' que la primera medida que adoptó Nerón para combatir una rebelión en la Galia consistió en construir un gran número de carros para transportar tablones con los que montar un escenario. «Porque, entre batalla y batalla, se proponía seguir recitando, tocando y cantando para hacerse aplaudir por los soldados», escribe Montanelli. Para terminar de entender al personaje resulta crucial saber cuáles fueron sus últimas palabras antes de que lo liquidara su secretario ante su incapacidad para suicidarse: «¡Ah, qué artista muere conmigo!».

Pocos homenajes mejores habrá recibido Nerón que el que podrá contemplarse desde el 1 de junio hasta el 10 de septiembre en la terraza conocida como Vigna Barberini, situada en el área arqueológica de la colina del Palatino. En este espacio con unas vistas inmejorables al Coliseo y a los Foros Romanos se están montando un gigantesco escenario de 36 metros de ancho y 14 de alto y un graderío para 3.000 personas. Será el lugar donde se representará el musical 'Divo Nerone-Opera Rock', una producción que recorre la vida de este emperador cuyo nombre se asocia al gran incendio que sufrió Roma en el año 64.

El espectáculo cuenta con el visto bueno del Ministerio de Bienes Culturales, que cede este espacio privilegiado del Palatino a cambio de 250.000 euros y del 3% del precio de las entradas, que no son nada baratas: cuestan de 49,50 a 198 euros. Las autoridades dicen que el dinero que consigan con el alquiler del espacio será invertido en la rehabilitación de los yacimientos arqueológicos del Palatino y de los Foros Imperiales. En particular, parte de lo recabado costeará las obras de recuperación de la 'Coenatio Rotunda', el comedor que hizo construir precisamente Nerón para sus fiestas y que giraba sobre sí mismo. Se encuentra a poca distancia del escenario.

Los detractores alegan que el escenario de 36 metros y el graderío con 3.000 plazas afectarán al entorno

Pese a que el superintendente del área arqueológica de Roma, Francesco Prosperetti, asegura que el espectáculo no comporta «ningún impacto sobre la zona del Palatino», hay quien no se fía. «Es una locura. Construir una estructura en una zona delicada como Vigna Barberini para que cada día entren 3.000 personas es algo que no se entiende», opina el presidente del Comité para la Belleza de Roma, Vittorio Emiliani. Otros expertos advierten que hay riesgo de que se produzcan daños irreversibles en el Palatino. Los organizadores tratan de tranquilizar mientras se vuelcan en la promoción del musical, que se interpretará en inglés y en italiano y tiene vocación de convertirse en un atractivo fijo más de la Ciudad Eterna. En el espectáculo han colaborado cuatro premios Oscar y cuenta con 26 bailarines, 12 cantantes y más de 100 personas en la producción.