El búfalo de oro chino pierde brillo

La población oficial de Huaxi apenas alcanza los 5.000 habitantes, una nadería entre los 1.400 millones de China, pero todos en el gigante asiático conocen este pueblo. De hecho, muchos -incluidos altos cargos del Partido Comunista- no dudan en recorrer cientos o miles de kilómetros para visitar esta pequeña localidad de la provincia oriental de Jiangsu. La razón se explica claramente en un gran cartel a la llegada: 'Huaxi es el mejor pueblo del mundo'.

Pero, en realidad, lo que realmente atrae a tanta gente son los cinco búfalos que se guardan en el rascacielos de 74 plantas que rompe la línea del horizonte. El del piso 12 es de hierro, una de las materias primas que han impulsado el desarrollo del pueblo; el del piso 24 es de acero, uno de los metales que sustentan la economía del lugar; en la planta 36 está el de bronce; y doce pisos más arriba hay otro de plata. Finalmente, en el nivel número 60 está la estrella de la corona: un búfalo de oro macizo valorado en más de 40 millones de euros.

Los búfalos son los animales de carga que China ha utilizado tradicionalmente en el campo, pero en Huaxi son el reflejo de lo que realmente hace famosa a la localidad: el hecho de que todos los residentes oficiales son millonarios. En yuanes, pero millonarios al fin y al cabo. Todos atesoran al menos dos millones de yuanes (270.000 euros) entre fondos de cuentas bancarias y acciones de las 186 empresas en las que ha invertido el pueblo, que funcionan como cooperativas. Además, disfrutan de sanidad gratuita y de una jubilación decente, algo todavía desconocido en el resto del país. Es, dicen, el mejor exponente de cómo el comunismo puede proporcionar una vida de lujo.

Pero, en realidad, el éxito no se lo deben a ninguno de los presidentes chinos, sino a Wu Renbao, un hombre que pronto será nonagenario y que hace medio siglo se anticipó a las reformas que Deng Xiaoping iba a introducir para acabar con la sinrazón de Mao y abrir el país al mundo. Wu estableció su primera fábrica de tornillos en secreto, cuando todavía todo era de titularidad pública. Y luego acuñó un colectivismo de libre mercado que, finalmente, se ha ido imponiendo por todo el país.

Una reconversión inevitable

Pero ahora Huaxi ya no brilla tanto. Porque desde 2015 sus acerías, la principal fuente de ingresos, están en pérdidas debido al exceso de capacidad y a la caída de los precios en el mercado internacional. Y lo mismo sucede con otros negocios tradicionales, como el del textil. La mano de obra en China ya no es la del 'todo a cien', y países mucho más baratos, como Camboya o Bangladesh, le están comiendo la tostada en la producción de ropa. Así, algunos ya bromean con el futuro de Huaxi: igual va a tener que vender sus búfalos.

No obstante, las dificultades económicas por las que pasa el pueblo son, en realidad, muestra de que China está teniendo éxito. Como reconoce Sun Haiyen, vicesecretario del Partido Comunista en Huaxi, las industrias tradicionales están dejando de ser el motor de la economía china, y el Gobierno central tiene muy claro que lo que le interesa son la innovación y las nuevas tecnologías. De hecho, el gigante asiático ya es el segundo país que más invierte en I+D, y se acerca rápidamente a Estados Unidos. Además, la contaminación es un grave problema al que se está buscando solución cortando por lo sano: cierre de las fábricas más antiguas -las de menor eficiencia energética-, reducción de la dependencia del carbón y apuesta por las energías limpias.

«Por eso, Huaxi también tiene que actualizar su tejido industrial. De lo contrario, el sueño que hemos creado se puede convertir en pesadilla», sentencia Sun. «A pesar de que nuestra prosperidad se ha basado en sectores industriales tradicionales -además del acero han sido relevantes la minería, los productos químicos y la agricultura-, el aumento de los costes laborales y del suelo, así como los nuevos retos medioambientales, nos impiden continuar expandiendo nuestras operaciones manufactureras», añadió el hijo de Wu, Wu Xie'en, que ha tomado el mando de la dinastía que inauguró su padre como secretario del Partido.

Pero, ¿puede China abandonar los elementos que han facilitado su milagro económico de la noche a la mañana? «Entiendo que es parte del proceso de desarrollo del país, pero no sé qué van a hacer con todos los que no tenemos una formación suficiente como para hacer otros trabajos que no sean los de un peón o un trabajador de fábrica», comenta un obrero de la construcción apellidado Yu en Shanghái. Y sus temores no están infundados, porque solo en la reconversión del acero -que reducirá su producción en 150 millones de toneladas- medio millón de trabajadores perderán su empleo. A esa cifra habrá que añadir otros 1,3 millones de despidos en el sector del carbón, que extraerá 500 millones de toneladas menos.

Donde se abren grandes oportunidades es en los sectores de lo que se conoce como la 'nueva economía': empresas que operan en Internet y tecnológicas. Huaxi, como el resto del país, es muy consciente de ello. Así que ha decidido volcarse en los servicios financieros, que el año pasado aportaron ingresos por valor de 1.630 millones de yuanes (220 millones de euros). «Tenemos que transformar nuestras empresas en un conglomerado de servicios. Nuestra sólida base financiera debe ser utilizada para propiciar que ese cambio se haga bien y rápido», apuntó el joven Wu. De esta manera, poco a poco Huaxi irá deshaciéndose de negocios ruinosos como el del transporte marítimo, con el que perdió 30 millones de euros el año pasado.

«Nos hemos aburguesado»

Además, el pueblo se enfrenta a otro reto: el de la población no residente que trabaja allí. Tradicionalmente, estos emigrantes rurales no han recibido ningún tipo de dividendo y han estado apartados de los lujos que representan los chalés unifamiliares que hicieron famoso a Huaxi. Pero, ahora, justo cuando la renta anual de 90.000 yuanes (12.100 euros) ya no parece gran cosa, Wu apuesta por repartir los beneficios de forma equitativa entre todos los que forman parte de las cooperativas, y no solo entre los socios. Es, dicen, una forma de reducir la brecha entre ricos y pobres, que en Huaxi siempre ha sido muy ancha.

De esta forma, el pueblo de los millonarios parece haberse convertido en paradigma del nuevo rumbo de China, un país que necesita reinventarse rápido para dar solución a los problemas que lo acucian. «Para mí es un honor ver cómo el resto de China ha logrado mejorar tanto su nivel de vida. Nosotros ya no somos una rara excepción», razona Sun. No obstante, algunos de los vecinos sí que ven con preocupación cómo van perdiendo la ventaja que antes les separaba del resto. «Wu Renbao fue pionero en su tiempo, pero nos hemos aburguesado y hemos perdido la perspectiva», lamenta una residente. «Quizá no estaría mal reemplazar a nuestros dirigentes de vez en cuando para que entre savia nueva», sentencia. Al fin y al cabo, Huaxi sufre también los mismos problemas políticos que el resto del país.