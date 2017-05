Condenado por el olor a fritanga

Los fritos son un puntal de la cocina italiana. Bacalao, pescaditos, mozzarella, aceitunas rellenas de carne o flores de calabaza son algunos de los alimentos que se consumen crujientes tras darse un baño caliente en aceite después de vestirse con un traje de pan rallado o de 'pastina', el particular rebozado formado con harina, leche, huevo y sal.

Los fritos gustan a casi todo el mundo, pero presentan un impedimento: si los preparas en casa te dejan la cocina echa unos zorros, con salpicaduras de aceite por doquier y, sobre todo, un pestazo a fritanga que no hay extractor que disuelva. No queda más remedio que abrir la ventana de par en par y confiar en que los vecinos no se tomen a mal que les atufes un poco. En Italia tomarse esas confianzas puede significar cometer un delito, pues el Tribunal Supremo ha condenado en una reciente sentencia a una familia por las «molestias olfativas» que causaban a sus vecinos.

«Además del ruido del extractor, cuando cocinaban el piso se me llenaba con el olor de las salsas y de los fritos que preparaban. Me parecía que su cocina estuviera en mi casa», lamentaba el dueño de una vivienda situada en la tercera planta de un edificio ubicado en Montefalcone, una localidad del noreste de Italia, quejándose sobre sus vecinos de la planta baja.

Su denuncia provocó la apertura de un proceso judicial. Los magistrados del Tribunal Supremo ahora certifican que los amantes de los fritos provocaron continuas molestias a los habitantes del edificio por los humos, olores y ruidos emitidos desde su cocina. Ya que no hay legislación al respecto ni precedentes de otros fallos anteriores, los jueces del alto tribunal encuadran el delito por «molestias olfativas» dentro del apéndice del código penal que castiga a los vecinos que arrojan objetos peligrosos por las ventanas.

La llamativa sentencia no conlleva pena alguna porque el crimen ha prescrito, pero abre el camino para condenas futuras. Según los datos de la principal asociación de administradores de fincas, de las 67.000 consultas técnicas que ofrecen cada año en Italia, 20.000 de ellas tienen que ver con discusiones surgidos por cuestiones olfativas. Las consultas están originadas en primer lugar por la peste que hay en los lugares comunes, seguidas por los malos olores generados por los perros y gatos domésticos y, en tercer lugar, por las emisiones desde restaurantes, bares o talleres.

Matteo Santini, abogado experto en estas cuestiones , explicó que antes de condenar a alguien los jueces tendrán que mandar a un perito para que certifique las molestias olfativas. Si de verdad no hay quien aguante el olor, la multa puede ser de entre 1.000 y 1.500 euros.

Este panorama le brinda un argumento más a los italianos que reniegan de los fritos en casa y optan por echar mano de ellos sólo en los restaurantes, donde son de los entrantes más habituales.