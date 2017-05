Payasos profesionales protestan por el remake de 'It'

No corren buenos tiempos para los payasos profesionales. Ganarse la vida con la cara pintada, la peluca multicolor y los zapatones con el loable objetivo de hacer reír a grandes y pequeños no es fácil... y ejemplos como los de Pennywise, el terrorífico payaso protagonista de la historia de terror 'It' de Stephen King que volverá a la gran pantalla en un nuevo remake de la novela, no ayudan para nada a la profesión.