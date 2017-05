Paralítico por el metro

En las principales ciudades chinas el metro da miedo. Sobre todo, en hora punta. Incluso en Shanghái, donde múltiples campañas de educación cívica han conseguido inculcar el concepto de 'hacer cola' en los usuarios, la experiencia puede resultar aterradora. En cuanto se abren las puertas, dos murallas de gente protagonizan un choque digno de un partido de rugby. Los que entran y los que salen se encuentran en la puerta, y hay que ser un escapista o tener codos de hierro para no ser avasallado.

Esta violenta escena cotidiana puede tener, en ocasiones, consecuencias dramáticas. Lo sabe bien Liu, un hombre de 58 años que en 2014 sufrió una pesadilla en el metro de Pekín. Fue el 15 de enero, hacia las 19:00 horas. Esperaba al tren en la estación de Tiantongyuan Norte. En el andén no cabía un alfiler. Lo normal. Cuando las puertas se abrieron, la muchedumbre lo empujó tan fuerte que cayó al suelo después de dar con la cabeza en el otro extremo del coche. Quedó inconsciente y sufrió múltiples pisotones. Nadie le prestó ayuda hasta que, tres paradas después, el personal del metro le vio a través de una cámara de seguridad y le rescató.

Demasiado tarde. Liu estaba en coma. Los médicos descubrieron que la rotura de la médula espinal le había dejado tetrapléjico. No pudo abandonar el centro sanitario hasta 765 días después. Como era imposible identificar al causante de la lesión, Liu demandó al operador de la línea 5 del metro pequinés. La empresa adujo que había hecho todo lo posible y con la mayor rapidez, dadas las circunstancias. Y la mayoría creyó que Liu terminaría siendo una víctima más del suburbano, donde abundan las contusiones, los esguinces e incluso las roturas de huesos. Sin embargo, el miércoles la justicia le dio la razón. El Tribunal Popular del Distrito de Changping consideró al metro responsable de las lesiones sufridas por Liu en un 20%, lo que supone que tendrá que indemnizarle con 260.000 yuanes (35.000 euros), una cifra que supera con creces la que se ha abonado en muchos casos de homicidios involuntarios.

Pero lo relevante es que reabre un serio debate en China. «Aunque las lesiones del demandante no fueron causadas por el metro, este caso refleja la falta de protección y de medidas de seguridad para los pasajeros. Además, la empresa no ha demostrado que cumpliera con sus responsabilidades en aquel momento», dice la sentencia.

Muchos son los que consideran que en este caso se suman la falta de civismo de la población y la ausencia de supervisión de las autoridades. «Han puesto máquinas de rayos X en todas las estaciones para que no se cuelen terroristas, pero nunca ha habido un atentado en el metro. Eso sí, el control de las habituales masas enfervorizadas no existe», se quejaba ayer un usuario en la red social Weibo. Desafortunadamente, no parece que la lucha diaria vaya a remitir.