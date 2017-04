Wikipedia pide donaciones para evitar el cierre

La famosa web de búsquedas Wikipedia ha empezado a incluir un mensaje en sus entradas en español en el que pide a los usuarios donaciones de al menos 2 euros para poder seguir manteniendo activa y actualizada la página.

En un mesaje del fundador de la Wikipedia, Jimmy Wales, a todo los lectores españoles, recuerda que no admiten publicidad de empresas y advierte de que no lo quieren hacer:

"Hoy os pedimos que ayudéis a la Wikipedia. Cuando hice de la Wikipedia una empresa sin ánimo de lucro, la gente me advirtió de que me arrepentiría. Más de una década después, sigue siendo el único sitio web entre los diez primeros que está operado por una organización sin ánimo de lucro y una comunidad de voluntarios. ¿Que si se me ha pasado por la cabeza cuánto dinero podríamos haber ganado si tuviera anuncios? Por supuesto. Pero no sería lo mismo. Para proteger nuestra independencia, nunca utilizaremos publicidad. Nos mantenemos gracias a donaciones de una media de 10 €. Si todos los que leyeran esto donasen 2 €, podríamos mantener la Wikipedia activa durante años. El precio de un café es todo lo que necesitamos. Estamos aquí para proporcionarte información neutral y fiable en un mundo donde las noticias falsas se difunden demasiado rápido. Ayuda a mantener la Wikipedia en línea y creciendo. Gracias"