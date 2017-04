El Celler de Can Roca se mantiene en el podio de la gastronomía mundial

1.- "Eleven Madison Park", Nueva York. Mejor Restaurante de Norteamérica 2.- "Osteria Francescana", Módena (Italia) 3.- "Celler de Can Roca", Gerona (España) 4.- "Mirazur", Menton (Francia) 5.- "Central", Lima. Mejor restaurante de Sudamérica 6.- "Asador Etxebarri", Axpe (España) 7.- "Gaggan", Bangkok. Mejor restaurante de Asia 8.- "Maido", Lima 9.- "Mugaritz", San Sebastián (España) 10.- "Steirereck", Viena 11.- "Blue Hill at Stone Barns", Nueva York. Premio Lavazza al mejor ascenso (subió del puesto 37 al 11) 12.- "L'Arpége", París 13.- "Alain Ducasse au Plaza Athénée", París 14.- "Restaurant André", Singapur 15.- "Piazza Duomo", Alba (Italia) 16.- "D.O.M.", Sao Paulo (Brasil) 17.- "Le Bernardin", Nueva York 18.- "Narisawa", Tokio 19.- "Geranium", Copenhague 20.- "Pujol", Ciudad de México 21.- "Alinea", Chicago (Estados Unidos) 22.- "Quintonil", Ciudad de México 23.- "White Rabbit", Moscú 24.- "Amber", Hong Komg (China) 25.- "Tickets", Barcelona (España) 26.- "The Clove Club", Londres 27.- "The Ledbury", Londres 28.- "Nahm", Bangkok 29.- "Le Calandre", Rubano (Italia) 30.- "Arzak", San Sebastián (España) 31.- "Pavillon Ledoyen", París 32.- "Attica, Melbourne (Australia). Mejor restaurante en Australasia 33.- "Astrid y Gastón", Lima 34.- "De Librije", Zwolle (Holanda) 35.- "Septime", ParísVi. Premio a la sostenibilidad responsable 36.- "Dinner", Londres 37.- "Saison", San Francisco (Estados Unidos) 38.- "Azurmendi", Larrabetzu (España) 39.- "Relae", Copenhague 40.- "Cosme", Nueva York 41.- "Ultraviolet", Shangái (China) 42.- "Boragó", Santiago de Chile 43.- "Reale", Castel di Sangro (Italia) 44.- "Brae", Birregurra (Australia) 45.- "Den", Tokio 46.- "L'Astrance", París 47.- "Vendôme", Colonia (Alemania) 48.- "Tim Raue", Berlín 49.- "Tegui", Buenos Aires 50.- "Hof van Cleve", Kruishouten (Bélgica)

El 'Celler de Can Roca' se mantiene en el podio del prestigioso ránking de la revista británica ocupando la tercera posición. Joan y Jordi Roca han celebrado el premio en Melbourne, ciudad donde ha tenido lugar la ceremonia de The World’s 50 Best 2017.

Este reconocimiento llega unas semanas antes de empezar la Gira BBVA por España con la que los hermanos Roca rendirán su personal homenaje a las diferentes gastronomías regionales del país.

El podio lo ha completado la 'Osteria Francescana' de Módena, que cae a la segunda posición, y 'Eleven Madison Park' en Nueva York, que ocupa el número 1 por primera vez en su historia.

Vistas exteriores del 'Celler de Can Roca', en Gerona.

El más acogedor del mundo

El 'Celler de Can Roca', que fue número dos el año anterior, ha estado en las cinco primeras posiciones desde 2009. En el año 2013 llegaron al número 1 por primera vez, volviendo a situarse en esa posición en 2015.

Además, 'El Celler de Can Roca' ha recibido también el Ferrari Trento Art Of Hospitality Award, como el restaurante más acogedor y hospitalario en todo el mundo.

Los Oscar de la gastronomía

El francés 'Mirazur' de Mauro Colagreco, escaló del sexto al cuarto lugar. 'Asador Etxabarri', en Axpe (España), escaló una posición, a la sexta, seguido de 'Gaggan', en Bangkok; 'Maido', en Lima (que mejora cinco puestos); y 'Mugaritz', en San Sebastián (España), que bajó del séptimo lugar que ocupó el año pasado al noveno. Cerró el 'top ten' el restaurante austríaco 'Steirereck', en Viena.

Los españoles 'Tickets', 'Arzak' y 'Azurmendi' ocuparon los puestos 25, 30 y 38, respectivamente; el brasileño 'D.O.M.', el 16; el mexicano 'Pujol', el 20; su compatriota 'Quintanil', el 22; el peruano 'Astrid y Gastón', el 33;, y 'Boragó', de Santiago de Chile, el 42, según la lista de este año.

Por otro lado, el peruano Martínez se llevó el premio 'Chef Choice Award 2017', patrocinado por Esrella Damm, y su local 'Central' el de mejor restaurante de Sudamérica.

The World’s 50 Best es el listado de referencia considerado como los Oscar de la gastronomía. El ránking se crea a partir de las votaciones de chefs, periodistas y críticos gastronómicos que abarcan diferentes regiones en todo el mundo.