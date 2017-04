La Guardia Civil alerta del timo del falso filtro de agua

La Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales que se están volviendo a encontrar con casos relacionados con un antiguo timo que está volviendo a resurgir. Se trata del conocido como 'timo del falso filtro de agua', y la Guardia Civil asegura que están aflorando nuevos casos en los que los timadores "endosan" a sus víctimas un supuesto filtro que debería mejorar la calidad del agua que sale de nuestro grifo, aunque nada de eso es real.

El engaño funciona de la siguiente manera. Unos comerciales se presentan en nuestro domicilio, a menudo a través de algún conocido, y realizan una serie de pruebas en el agua de nuestro grifo para convencernos de que no es de buena calidad y que no deberíamos beberla. Entonces nos ofrecen una solución: unos equipos de tratamiento de aguas. Estos supuestos filtros pueden llegar a costar hasta 5.000 euros. La Guardia Civil alerta de que no debemos caer en la trampa pues se trata de un timo que pretende sacarnos mucho dinero.