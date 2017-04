Las dos caras de la yuca

Kevin Lara tenía 16 años cuando murió en el hospital venezolano de Maturín. Falleció el 26 de julio de 2016 y desde entonces otras 28 personas han seguido el mismo camino en el país. Muchas más, 227 hasta ahora, se han visto afectadas por el mismo mal que mató a Kevin: el hambre. La escasez de alimentos básicos que sufren los venezolanos ha provocado un gran incremento del consumo de yuca, un tubérculo que constituye el componente básico de la dieta de mil millones de personas en más de cien países, donde esta raíz es la fuente de hasta un tercio de las calorías diarias. Solo en África, es el alimento básico de casi el 80% de la población. La yuca, también llamada mandioca, tiene numerosas aplicaciones culinarias y múltiples beneficios para la salud. Pero también cuenta con dos rostros, y uno de ellos puede matar.

A la sombra de una crisis agudizada esta semana por un fallo del Tribunal Supremo venezolano que traspasa al poder judicial las competencias de la Asamblea Nacional, en las calles del país caribeño han comenzado a proliferar vendedores ambulantes que ofrecen yuca a buen precio a unos consumidores ávidos de obtener algo que llevarse a la boca. Muchos no tienen otra alternativa que aceptar estos productos de origen desconocido y control sanitario nulo. Juegan a una especie de ruleta rusa en la que el premio es saciar por un día el hambre y el fracaso, una grave intoxicación.

Hay dos tipos de yuca: la dulce y la amarga. La primera contiene 0.01 miligramos de ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, una cantidad mínima de tóxico que permite su consumo de muy diversas formas, siempre que no sea cruda y se hierva. Para la segunda no hay hervores que valgan. Posee altas dosis de linamarina, una sustancia que al entrar en contacto con el cuerpo humano se convierte en cianuro. Un cuarto de kilo de este tubérculo puede llegar a matar a una persona en pocas horas.

La yuca amarga solo sirve en cocina para preparar un pan llamado casabe, ya que en su confección se extrae todo su jugo y, con él, el veneno. A partir de ahí, lo mejor es mantenerse alejado de la hortaliza tóxica, lo que en Venezuela no es tan sencillo como parece. A simple vista, es imposible distinguir la dulce de la amarga. Y eso es lo que ya ha matado a 28 personas, de las que al menos 19 eran menores de edad.

El Gobierno del país caribeño no ha reconocido oficialmente la elevada mortandad provocada por el consumo de yuca amarga. Eso sería tanto como admitir que hay ciudadanos tan desesperados que están dispuestos a jugarse la vida con tal de comer. La única mención a los fallecimientos la hizo a mediados de febrero el propio presidente, Nicolás Maduro, quien dijo del opositor Julio Borges que es alguien «más pavoso que un helado de yuca amarga». «Cuidado con la yuca amarga, en estos días alguien la comió y tuvo graves problemas», añadió.

Las muertes en Venezuela no ocultan las excelencias de un tubérculo de grandes posibilidades, no solo gastronómicas sino también económicas. La yuca crece en suelos pobres o tierras marginales donde no se pueden producir otros cultivos. Además, necesita pocos fertilizantes, plaguicidas y agua y, como puede cosecharse en cualquier momento de los 8 a los 24 meses después de plantarla, puede quedarse en la tierra como defensa contra una escasez de alimentos inesperada.

Con la yuca hervida, frita o cocinada al vapor se hacen purés y postres de todo tipo. En la industria alimentaria es utilizada para elaborar productos como la harina de yuca y la tapioca de toda la vida. También se preparan licores y en Europa se están empezando a consumir aperitivos similares a las patatas fritas a base de yuca. En la industria no alimentaria, el almidón obtenido a partir de esta raíz se emplea en la fabricación de papeles y adhesivos, así como en el sector textil. En algunos países se utiliza en la elaboración de etanol, que se mezcla con la gasolina de los automóviles, lo que supone un importante ahorro económico.

Las bondades de la yuca no han pasado desapercibidas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia o Japón. Estos países son los principales importadores de un alimento cuyos mayores productores son Nigeria, Brasil, Tailandia, Indonesia y Congo. En España, que al igual que el resto de Europa no produce esta hortaliza, su consumo ha ido creciendo con el paso de los años gracias en buena parte a la llegada de inmigrantes sudamericanos y africanos.

La yuca es uno de los cultivos que está creciendo con más rapidez en el mundo debido al aumento de temperaturas provocado por el cambio climático. Pese a ello, su expansión aún es lenta. No se han dedicado demasiados esfuerzos para investigar la mejora de los cultivos, como se ha hecho con el arroz, el trigo y el maíz, sus compañeros en la cúspide de los productos básicos. Hoy sigue siendo un pariente de segunda, un alimento que a veces mata y solo a los pobres. La última fue Omaira Rivas, una niña de dos años que el pasado 20 de marzo falleció envenenada en el asentamiento venezolano de San José de Buja. No la mató la yuca. La mató el hambre.

Es el cuarto producto básico más importante después del arroz, el trigo y el maíz. Principal componente en la dieta de más de mil millones de personas y el pariente pobre de los cultivos básicos.

Solo en África, la yuca es el alimento principal de casi el 80% de la población. Nigeria es el mayor productor del continente.

El ácido cianhídrico no es exclusivo de la yuca. Lo tienen otros muchos vegetales, como la almendra cruda y los huesos del albaricoque, el melocotón y la ciruela. Esta sustancia es la defensa de las plantas para que los animales no ingieran sus semillas.