El aceite de la muerte

Las dependencias del Congreso de los Diputados recibirán hoy una visita especial. El Grupo Socialista y Unidos Podemos se reunirán por separado con una representación de la Plataforma Seguimos Viviendo, creada hace dos años por víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) y que lidera en este momento las acciones reivindicativas de los enfermos de una lacra que conmocionó y escandalizó a España en 1981 y desbordó su sistema sanitario. La asociación, que también ha mantenido en otras ocasiones encuentros con el resto de partidos políticos, trata de «concretar y completar» el contenido de una proposición no de ley registrada hace un mes por el PSOE y que persigue, de forma muy abreviada, «luchar contra el olvido y el abandono», según Carmen Cortés, coordinadora y portavoz de la plataforma. Con posterioridad, los afectados se dirigirán hasta el Registro de la Audiencia Nacional, donde entregarán las peticiones oficiales de sus informes médicos completos. La fecha no ha sido tomada al azar. En esta jornada se cumplen 30 años del inicio del primero de los dos juicios por el mayor envenenamiento alimentario en la Europa contemporánea, la vista por el aceite de colza desnaturalizado que provocó graves y múltiples secuelas crónicas a unas 25.000 personas y acabó con la vida de casi 5.000. A falta de una cifra oficial aportada por la Administración estatal, esta es la considerada más fiable por la mayor parte de las fuentes consultadas.

Todos los números son excepcionales en el caso de la comercialización fraudulenta de aceite exportado desde Francia como lubricante industrial y que algunos empresarios aceiteros desviaron para consumo humano con «desmedido ánimo de lucro», según rezaba aquella sentencia. Ese producto adulterado, vendido en garrafas como aceite apto para cocinar, contenía anilina, un compuesto altamente tóxico. Jaime Vaquero, un niño de ocho años de Torrejón de Ardoz, abrió el 1 de mayo de 1981 una trágica lista de fallecidos que en pocas semanas fue ampliándose de forma macabra. En cuestión de meses, el veneno había acabado con la vida de centenares de personas en una veintena de provincias. Los enfermos sufrían, y sufren, fallos multiorgánicos en los aparatos digestivo, locomotor, cardiorrespiratorio, en la piel... «Nuestro día a día está plagado de calambres, mialgias, polineuropatías, fatiga muscular precoz, pérdida de fuerza distal, contracturas musculares, accidentes cerebro vasculares, envejecimiento prematuro y un largo etcétera», lamentan.

colectivo desatendido Sin estudios médicos A pesar de su extraordinaria dimensión, el SAT no se estudia en las facultades de Medicina. Al acudir a consulta, los afectados se encuentran con que médicos jóvenes desconocen por completo de qué les están hablando. La doctora Nogales María Antonia Nogales es la única facultativa que trata de forma específica a los enfermos del síndrome tóxico en toda España. LLeva haciéndolo un cuarto de siglo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, «en condiciones precarias», según sus pacientes, que superan los 500 al año. Desde hace un mes cuenta con un auxiliar de enfermería de apoyo. Un servicio cerrado En 2009, la Comunidad de Madrid liquidó el convenio para la atención y el seguimiento de los enfermos del SAT en el Hospital Carlos III, donde, en coordinación con el Instituto Carlos III, se mantenía una investigación científica. La cuestión hereditaria Una de las preocupaciones de los afectados por el síndrome es la posible afectación transmitida a sus hijos. Se han comprobado patologías similares en algunos descendientes, pero tampoco se investiga este aspecto. 2.600 millones de euros Es la cuantía pagada por el Estado a las víctimas (unas 25.000) en concepto de indemnizaciones y prestaciones. Las reparaciones, cifradas en 1989, no fueron ratificadas hasta 1997 y contemplaban 90 millones de pesetas (540.000 euros) para enfermos con gran invalidez, 15 millones (90.000 euros) por fallecimiento y otras cantidades en función de los distintos grados de incapacitación, la menor de 150.000 pesetas (901 euros). Las primeras no se hicieron efectivas hasta 1999, es decir, con 18 años de retraso, y a quienes las recibieron se les descontaron las ayudas percibidas hasta entonces. 2015 Es el año en que se fundó la Plataforma Síndrome Tóxico Seguimos Viviendo, que integra a la Asociación de Consumidores 1 de Mayo de Móstoles. Otras organizaciones que reivindicaban derechos de los afectados han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Teorías alternativas Hubo quien defendió, y aún hoy lo hace, que el aceite de colza desnaturalizado no fue la causa real del envenenamiento masivo de miles de personas. El uso incorrecto de pesticidas agrícolas es una de las tesis planteadas. Otra apunta a supuestos ensayos con armas químicas en la base militar de Torrejón.

En el macroproceso iniciado el 30 de marzo de 1987 se juzgó a 38 empresarios, participaron más de 70 abogados, 50 peritos y 2.500 testigos. El sumario abarcó 250.000 folios. El 'juicio del siglo' se le llamó. Se pidieron hasta 100.000 años de cárcel, pero la sentencia, dada a conocer dos años más tarde, solo condenó a trece de los acusados a penas de entre seis meses y veinte años, y únicamente dos de ellos ingresaron en prisión.

Con retraso y descuentos

Hoy es, por tanto, un día emblemático para Seguimos Viviendo, que enmarca las acciones reivindicativas de la jornada no solo en las consecuencias del primer juicio, sino también en las del segundo, el que años después sentó en el banquillo a responsables de la Administración pública. La sentencia de esta vista, dictada en septiembre de 1997, condenó a dos funcionarios por «imprudencia temeraria», exculpó a los altos cargos procesados y declaró al Estado responsable civil subsidiario, por lo que ha pagado hasta ahora casi 2.600 millones de euros en indemnizaciones y prestaciones, según los datos oficiales. Es la mayor cuantía abonada en España al colectivo de víctimas de un delito. En 2016 se dedicaron 26,59 millones de euros a este concepto. ¿Mucho dinero? Veamos: para empezar, y a pesar de la existencia de un decreto en este sentido desde el mismo 1981 y de fijarse unas cuantías en 1989, las primeras indemnizaciones no se cobraron hasta mayo de 1999. Y sin actualizar, con la consiguiente pérdida del valor de los importes. El promedio percibido por cada una de las víctimas es de unos 100.000 euros para estos 36 años de padecimiento, aunque cada caso es distinto, por supuesto, en función del grado de afectación. Por añadidura, además de los dieciocho años de retraso, la Administración dedujo de esas reparaciones los importes «adelantados» en concepto de ayudas durante los seis trienios previos por conceptos como la lactancia de las madres enfermas, atenciones dentales, prótesis, sillas de ruedas, taxis y otros desplazamientos a consultas médicas... «Lo que un Estado tiene que hacer en cualquier tipo de catástrofe a nosotros se nos ha descontado. Hasta el 25% y más. Esto no ha ocurrido en ningún otro caso», denuncia la portavoz Carmen Cortés. «Ha habido herederos que perdieron a familiares y de los 15 millones de pesetas se les llegó a descontar más de tres por las entregas a cuenta», abunda Mercedes García, presidenta de la Asociación de Consumidores 1 de Mayo de Móstoles, integrada en la Plataforma Seguimos Viviendo. También la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados censuró en su momento que, a consecuencia de la sentencia de 1997, «aproximadamente al 70% de los incapacitados laboralmente no se les reconoció a efectos indemnizatorios su grado de incapacidad y a otros se les dedujo de la indemnización la cuantía percibida por este concepto». Ahora mismo, a las víctimas solo les queda la farmacia gratuita, la ayuda domiciliaria (301 euros) y la económica familiar complementaria (en torno a 900). Y los dos últimos conceptos solo los perciben una parte de los afectados.

En coincidencia con este señalado 30 de marzo, Seguimos Viviendo ha enviado también una carta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la Presidencia del Gobierno y a la Casa Real. En ella, al margen de «reconocimiento y visibilidad», la plataforma plantea dos demandas principales: el estudio del Síndrome del Aceite Tóxico en las facultades de Medicina y la ampliación de la única unidad en España que se ocupa de ellos, ubicada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y atendida por una sola doctora. Propone la creación de un Centro de Referencia Nacional «donde todas las víctimas afectadas, indistintamente de su lugar de residencia, podamos ser ayudadas para tener la calidad de vida que merecemos y perdimos en 1981». Los apoyos a esta carta pueden firmarse en 'plataformaseguimosviviendo.blogspot.com.es' y en 'change.org'.

Serán pocas las víctimas que tomen parte en las actividades de hoy porque los años y la enfermedad han mermado sus fuerzas, pero son todavía miles las que resisten. Cuatro de ellas narran aquí sus desdichas y sus esperanzas.

Ángel Lorenzo Pasa 18 horas al día conectado a una máquina de oxígeno

«Tomo casi 40 pastillas desde la mañana a la noche»

A sus 66 años, Ángel Lorenzo es un jubilado sin pensión. A los 31 tuvo que dejar de trabajar porque «no podía, me cansaba, me asfixiaba, era incapaz de coger peso...». Le había cazado el Síndrome del Aceite Tóxico (SAT). Lógicamente, a esa edad no había cotizado los años suficientes. Ahora percibe la ayuda económica familiar complementaria (poco más de 900 euros) y la domiciliaria (301 euros). La segunda prestación no cubre los 400 que paga a la persona que realiza labores domésticas tres días por semana en su casa de Fuenlabrada. Pero no es este el mayor problema de Ángel. Ni remotamente. Fue peor ver morir a su esposa hace dos años a causa de una hipertensión pulmonar severa, una enfermedad «rara, discapacitante, sin cura y mortal» que antes se llevó a su padre y que también padecen su madre y él mismo. Es una de las patologías más graves del síndrome. La única solución es el trasplante, pero resulta muy complicado entrar en esa lista. Ángel Lorenzo respira con dificultad, pasa «todo el día cansado» y precisa estar conectado a una máquina de oxígeno 18 de las 24 horas. «Duermo poco, me despierto a menudo y tomo casi cuarenta pastillas al día e insulina por la mañana y por la noche». Vive solo, pero un nieto de 18 años «viene todas las noches a dormir a mi casa, para hacerme un poco de compañía». ¿Puede pasear? «Llego a aguantar hasta diez minutos andando. En llano...». ¿Es esto todo? Pues no: Ángel sufre una afectación familiar completa por el consumo del aceite de colza adulterado. El veneno le pilló a él, a su mujer, sus padres, dos hermanas y sus dos hijos. Estos se vieron afectados con 3 años (el chico) y con 5 (la chica). Ambos tienen dolencias y sufren fatigas, pero hacen una vida 'normal'.

Carmen Cortés Coordinadora y portavoz de Seguimos Viviendo

«Se nos está acabando la paciencia»

A diferencia del caso precedente, la fundadora, coordinadora y portavoz de la Plataforma Síndrome Tóxico Seguimos Viviendo fue la única enferma de su núcleo familiar. Es víctima desde los 14 años. En junio de 1981 estuvo cinco días ingresada y después pasó diez meses consecutivos en el Clínico de San Carlos de Madrid, desde septiembre de 1981 hasta junio del año siguiente. En el centro hospitalario cumplió los 15 años. «Era como en la película del Bola; íbamos con las sillas de ruedas por los pasillos... Éramos la cuchipandi del síndrome tóxico», recuerda desdramatizando, casi divertida. Carmen, madre de un hijo de 27 años, sufre dolencias neuromusculares, fatiga precoz, calambres, dolores intensos, problemas endocrinos y digestivos... Varios de estos síntomas son comunes en un número importante de afectados por el SAT. Tiene una discapacidad del 34%, pertenece al personal laboral de la Comunidad de Madrid y en este momento se encuentra de baja por un accidente doméstico y el «agravamiento de las secuelas de la colza».

Aspira, por supuesto, a mejorar su calidad de vida y la de otras víctimas. Son muchas las reivindicaciones. Al margen de las enumeradas en el escrito enviado a Sanidad y a La Moncloa, Carmen quiere «reparación moral y de dignidad a nuestros fallecidos, enfermos, a los familiares que tanto sufrieron y a los profesionales que nos atendieron». También reclama los intereses por el retraso en el pago de las indemnizaciones, «porque no es lo mismo cobrar en 2000 que quince años después». Su agrupación ha llegado a remitir un escrito, con acuse de recibo, a la reina Letizia. «Ella abandera las enfermedades raras y esta es la enfermedad rara con más afectados en nuestro país». Carmen espera respuestas. «Siempre hay compromisos más importantes que las víctimas del aceite tóxico. Y se nos está acabando la paciencia porque con 36 años ya es suficiente».

Jesús Lozano Cumplió los 6 años en una sala de aislamiento

«No puedo conmigo, ¿cómo voy a formar una familia?»

Si la coordinadora de Seguimos Viviendo cumplió los 15 años ingresada, el secretario adjunto de la plataforma, Jesús Lozano, celebró los 6 en situación de aislamiento «en una pecera». Un trago duro, «muy extraño», para un niño tan pequeño. Como tantos otros, Jesús padece «afectaciones neuromusculares, de hipófisis, desórdenes hormonales, calambres, pérdida de fuerza y peso, fatiga, ensanchamiento de abdomen a nivel de hígado...». Su hermano mayor falleció por el SAT hace diez años y sus padres están en situación de gran invalidez por la enfermedad. Cobra la ayuda familiar complementaria. Pelea por que se le reconozca una incapacidad parcial permanente superior al 33% y prepara oposiciones. «Soy diplomado en dirección y administración de empresas turísticas y estudié cocina». Duerme mal. «A la hora u hora y media empiezan los dolores y escozores en las piernas. Así tres o cuatro veces cada noche. Es como si tuviera hormigas mordiéndome». ¿El futuro? «Intento ser optimista y luchamos, pero no veo voluntad política». A sus 41 años, quiere «encontrar trabajo» y le gustaría formar una familia. «Pero, si no puedo cuidar de mí mismo, ¿cómo voy a hacerlo?».

Mercedes García Presidente de la Asociación 1 de Mayo de Móstoles

«Pasé nueve angustiosos meses de embarazo»

A los 21 años, Mercedes García preparaba oposiciones como auxiliar administrativa, pero tuvo que desistir. «Abandoné debido a los dolores, calambres y temblores que empecé a sufrir. No podía teclear en la máquina de escribir y ya no pude incorporarme nunca al mercado laboral». Tiene una discapacidad del 55%, «equiparada a ama de casa». Dispone de ayuda a domicilio de tres horas a la semana. «Padezco una posible enfermedad hipocondrial, pero, como se cortó la investigación, no está confirmado». Todas sus amistades «pertenecen al colectivo de las víctimas del síndrome tóxico; son mi segunda familia». Solo su marido, entonces novio, sigue a su lado del círculo en que se movía en 1981. Él no está afectado por el SAT. «Pensábamos casarnos ese año, pero al enfermar no quise. En el 82 repunté un poco y nos casamos». ¿Reafirmar su amor? «Sí. Me quiere mucho. Lo demostró entonces y lo sigue haciendo». Lo peor llegó durante el embarazo de su único hijo, nacido en 1987. «Pasé nueve meses angustiosos. No pudieron hacerme una sola ecografía y sentía una incertidumbre enorme». El bebé nació sano. «Tiene alergias, como otros descendientes de enfermos del colectivo, pero no sabemos si están en relación con el SAT. Como no se ha investigado...».